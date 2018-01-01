«Народний фронт» пропонує створити міжнародний гуманітарний формат щодо Криму і Донбасу

Головне завдання такого формату — розгляд і поширення відомостей про стан дотримання прав людини на окупованих територіях

«Народний фронт» пропонує об’єднати парламентські сили для створення міжнародного гуманітарного формату із залученням країн Великої Сімки, ЄС та країн НАТО для розгляду стану дотримання прав людини в окупованих Криму і Донбасі. Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак, передає прес-служба



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Погоджувальна рада

Головне завдання такого формату — розгляд і поширення відомостей про стан дотримання прав людини на окупованих територіях

«Народний фронт» пропонує об’єднати парламентські сили для створення міжнародного гуманітарного формату із залученням країн Великої Сімки, ЄС та країн НАТО для розгляду стану дотримання прав людини в окупованих Криму і Донбасі. Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак, передає прес-служба «НФ».

«З 1 січня розпочалося головування Канади у Великій Сімці - неформальному об’єднанні найбільших світових демократичних держав. Пріоритети головування Канади стосуються прав і свобод людини та глобального миру і безпеки. «Народний фронт» пропонує об’єднати парламентські сили, щоб у контексті головування Канади в G-7 опрацювати з нашими міжнародними партнерами ідею про створення міжнародного гуманітарного формату для розгляду стану дотримання прав людини в окупованих Криму і Донбасі», - сказав Максим Бурбак.

«Головним завданням такого формату мав би стати розгляд і поширення відомостей про стан дотримання прав людини на окупованих територіях. Метою цієї ініціативи є вироблення належної політичної та правової реакції міжнародної спільноти, а саме: консолідований тиск на агресора, розширення та введення нових санкцій, надання Україні і українським громадянам масштабної і системної допомоги у боротьбі за відновлення порушених прав. А також надання зброї нашим Збройним Силам для протидії агресору», - наголосив керівник фракції.

Він також підкреслив, що теми Криму і Донбасу треба об’єднати в політичній і гуманітарній площині. «Немає різних проблем Криму і Донбасу. Агресор - один. Природа злочинів - одна. Крим і Донбас - це дві складові одного єдиного злочину Путіна і його камарильї проти світового порядку і України», - підкреслив Максим Бурбак.

За його словами, новий міжнародний формат повинен включати країни G-7, НАТО та ЄС. «Проти агресора повинен виступати один широкий міжнародний фронт. Новий формат, за провідної участі Канади і держав G-7, міг би включати уповноважених представників країн Великої Сімки, Європейського Союзу і НАТО», - підкреслив керівник фракції.

«Гарантований захист України і кожного громадянина - це пріоритет з пріоритетів для кожного з нас. Це наша послідовна позиція. Саме тому кремлівська пропаганда і агентура в Україні обрали нас за головну мішень. Роки безперервної брехні і найвигадливіших наклепів. Якщо ворог зосереджує проти «Народного фронту», Арсенія Яценюка, лідерів «Народного фронту» головні пропагандистські зусилля, значить ми на правильному шляху. Ми не відступимо від своєї позиції і своїх принципів. Тому що ми вже доклали і ще докладемо достатньо зусиль, щоб гарантувати європейське, цивілізоване і захищене майбутнє України», - наголосив керівник фракції «Народний фронт».