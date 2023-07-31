«Час сповідатися». Бізнес-омбудсмен закликав українських підприємців виходити з тіні

Роман Ващук: «Ми заохочуємо добропорядність як зі сторони бізнесу, так і зі сторони держави»

Чимало підприємців нині вважають, що краще працювати поза державним обліком та контролем. Проте держава намагається змінити такий підхід й закликає бізнес офіційно реєструвати свою діяльність та звітувати відповідним органам. Про це розповів експосол Канади в Україні та бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв’ю «Главкому».

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Держава повинна створити умови, коли вигідно працювати за її правилами. Проте нині є ситуації, коли, зокрема, у сільськогосподарському секторі фермери та підприємці кажуть, що їм вигідніше фінансово і спокійніше працювати в тіні. Бо як тільки вони виходять у світ білого бізнесу, їх починають немилосердно трусити.

Тож держава має створювати умови, де той, хто вийшов з тіні, почувається комфортніше, бо відчуває, що його права забезпечені й відтепер можна працювати за цими правилами.

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«Ми заохочуємо добропорядність як зі сторони бізнесу, так і зі сторони держави», – зауважив Ващук.

«Можливо, це говорить моє греко-католицьке виховання, але я вважаю, що фірми можуть сповідатися, скласти спокуту і працювати за правилами, а держава повинна цьому сприяти», – додав бізнес-омбудсмен.

В Україні вже була така спокута – податкова амністія, проте посадовець вважає, що або амністія запропонована не та, або спокута не така. «Може, в майбутньому треба чи то в законодавстві, чи то в душі глибше покопати…» – сказав Ващук.

До слова, бізнес-омбудсмен надав статистику про скарги бізнесу під час війни. Динаміка звернень підприємців за останні два квартали цього року дуже відрізняється від останнього кварталу перед повномасштабним вторгненням. Низка скаржників натрапляли на неврегульовану проблему, яка пов’язана з пільгами, якщо підприємство розташоване у зоні бойових дій.

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Як відомо, великий бізнес переважно не має великих проблем із рівнем податків, але має проблеми з тим, як вони адмініструються – бізнес-омбудсмен розказав про проблемну ментальність українських податківців.

Крім того, підприємці, які виїхали за кордон, визнають, що в Україні їм було працювати легше. Вітчизняне законодавство щодо ФОПів значно ліберальніше.