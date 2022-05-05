Харківщина: постійні обстріли, на деяких напрямках ворог йде в атаку

Сьогодні вранці Харків накрили вогнем, на щастя, постраждалих немає

Окупанти постійно завдають ударів із реактивних систем залпового вогню та артилерії

Збройні Сили відтіснили ворога від Харкова на північному напрямку, однак ворог і далі тероризує мирне населення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ці удари не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Може «прилетіти» в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому знаходитися на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно», – йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує обстріл із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Протягом доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка.

Вже зранку, 5 травня, були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає.

Найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок. Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат.

Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ на Вовчанському напрямку – так само зазнав поразки.

«Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках», – каже Синєгубов.

Напередодні під час обстрілу Харкова окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото).

А 3 травня рашисти знову обстріляли центр міста.

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