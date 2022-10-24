Не Тихановська. Депутатка пояснила, кого Україна вважає реальною білоруською опозицією

Ірина Геращенко розповіла, як білоруська опозиціонерка Тихановська втекла від українських народних депутатів під час конференції у Братиславі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська на міжнародних заходах жодного разу не висловила слів підтримки представникам українських делегацій та не спробувала провести зустріч з українськими народними депутатами. Про це заявила народна депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко. Парламентарка також прокоментувала зустріч українських народних депутатів з воїнами полку Калиновського, до якого входять білоруси, що воюють на боці України.

Депутатка зазначила, що зустріч депутатів Верховної Ради з вояками полку Калиновського викликала зацікавлення в білоруському опозиційному середовищі. Геращенко поінформувала про теми, які обговорювалися під час цієї зустрічі.

«Полку Калиновського ми подякували за мужність і боротьбу за нашу і вашу свободу. Домовилися про допомогу і вирішення кількох нагальних проблем», – розповіла вона.

Геращенко зазначила, що під час ефіру на телеканалі «Белсат» журналіст поцікавився у неї, якщо Верховна Рада визнає територію Білорусі окупованою РФ, з ким тоді Україна вестиме діалог?

«На цьому етапі нас цікавить відповідальність Білорусі за злочини перед Україною. Ми зробимо все можливе, аби Білорусь, як і Іран, відповідали за співучасть у війні і вбивстві цивільного населення. Питання журналіста, чи мова йде про так звану владу, чи білорусів – дивне. Бо білоруси, як і росіяни, зацементували цю владу на десятиріччя і жодного протесту проти війни й вбивств українців я не бачила.

Визнання Білорусі окупованою РФ не стане, на мою думку, підставою для уникнення відповідальності – бо це добровільна мовчазна згода на окупацію і співучасть. Звичайно, ми дякуємо тим нечисельним партизанам і людям доброї волі, які зупиняли певні злочини. Вони для нас і є Білорусь», – сказала депутатка.

Нардепка також відповіла на тезу щодо того, чи готова Україна встановити офіційні контакти зі Світланою Тихановською. Вона нагадала, що Україна не визнала результатів президентських виборів у Білорусі, які пройшли у 2020 році.

«Україна, як і світ, не визнали результати виборів у Білорусі в 2020 році, ми не визнаємо президента Лукашенка. Ми шануємо позицію тих білорусів, які вийшли на протести. Якби вийшли мільйони – Білорусь була б вільна і незалежна. Ми бажаємо свободи політв’язням і не забуваємо про них й на міжнародних зустрічах», – написала вона.

Геращенко зауважила, що Тихановська відзначилася низкою суперечливих заяв щодо України, а також вона не виявила бажання спілкуватися з представниками українського парламенту на міжнародних заходах.

«Десятки разів ми, українські депутати, на міжнародних заходах, здалека бачили пані Тихановську. Як зірка, в колі охоронців і свити, вона ніколи не зробила жодного жесту, аби зустрітися з українським парламентарями. Це завжди в мене викликало подив. Пані Світлана з початку повномасштабної агресії на жодному міжнародному заході, знаючи, що там є українські делегації, не сказала нам жодного слова підтримки і не зробила жодного жесту, аби зустрітися, поговорити...

Дивно звучали її певні заяви про Крим, Путіна, інші, які неоднозначно сприймалися українцями. Якось я підійшла до неї під час конференції в Братиславі, аби висловити незгоду із заявами щодо фактичної участі Білорусі у війні. Її помічники дуже настирливо почали переривати нашу розмову і пані Тихановська… втекла, хоч було б мудро тоді організувати зустріч з нашою делегацією, яка складалася з депутатів різних фракцій», – розповіла Геращенко.

Українська депутатка наголосила, що не може говорити від імені МЗС чи Офісу президента, однак висловила позицію, що якщо на черговому міжнародному форумі Тихановська помітить українських депутатів і вирішить поспілкуватися, звичайно, вони будуть до цього відкриті.

«Говорити є про що і треба», – додала Геращенко.

Зазначимо, раніше білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі.

Раніше Тихановська заявляла, що жоден білорус не повинен вмирати через амбіції російського диктатора Володимира Путіна та помилки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомило, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої часткової мобілізації у Росії та розуміє, що у разі оголошення мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.