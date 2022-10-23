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Білорусь закрила доступ до відео з дорожніх камер, востаннє так було перед вторгненням

Надія Клочко
glavcom.ua
Білорусь закрила доступ до відео з дорожніх камер, востаннє так було перед вторгненням
З різних джерел надходить інформація про накопичення військ РФ у Білорусі
фото з відкритих джерел

Востаннє Білорусь закривала доступ до дорожніх камер 14 січня, незадовго до початку вторгнення російських військ в Україну

У Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни. Усі сервіси перестали працювати 20 жовтня. Про це повідомляє білоруський Telegram-канал «Флагшток».

«Картинка з камерою оновлювалась один раз на годину і дозволяла оцінити стан дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі. Спочатку доступ до камер здійснювався через сайт i.centr.by, однак з початком війни ця функція була відключена», – йдеться в повідомленні.

20 жовтня сталося відключення доступу до камер спостереження Белдорцентра на погодному сервісі windy.com.

У повідомленні зазначається, що раніше у Білорусі також закривали доступ до камер відеоспостереження. Більш ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Держприкордонкомітет Білорусі також прибирав доступ до камер на в'їзді й виїзді з білоруських прикордонних переходів — тоді, 14 січня, першими були відключені камери на кордоні з Україною.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. 

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомило, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої часткової мобілізації у Росії та розуміє, що у разі оголошення мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

Британська розвідка також оцінила ймовірність нападу з Білорусі

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України. 

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

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Теги: війна Білорусь

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