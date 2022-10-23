Американський експерт: Україна має повне право ударити по Білорусі

Гарі Табах вважає, що українці досі не хотіли провокувати Лукашенка

Україна могла б атакувати одну з військових баз у Білорусі, адже звідти підіймаються у повітря літаки для бомбардувань. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах. Свого часу він став першим офіцером американської армії, вихідцем із СРСР.

«Вони ж (літаки, – ред.) не залітають на вашу територію, бо знають, що їх зіб'ють. Отже, у вас є повне право вдарити по місцях їхнього базування. Але це вирішувати вашим політикам і військовим начальникам, які мають повну військово-політичну картину, а не «експертам» на дивані», – пояснив військовий.

На думку Гаррі Табаха, українське військове командування стримується від ударів по Білорусі, бо не хоче провокувати «дурня Лукашенка».

«Я думаю, що коли там почнеться залякування, прихований або навіть відкритий заклик на службу, мобілізація, цей стримуючий фактор у вас зникне», – сказав експерт.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрований проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою РФ територією. Народні депутати зареєстрували проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України про засудження окупації Російською Федерацією території Республіки Білорусь.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України записали звернення до громадян та військових Білорусі із закликом не виконувати накази керівництва про вступ до війни проти України.

Раніше колишній офіцер Збройних сил США, військовий експерт Гаррі Табах вважає, що Україні варто бути готовою до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас, він переконаний, що Білорусь навряд чи змінить щось у цій війні.