«Нехай стоять», – Лукашенко планує розмістити біля кордону з Україною російські «Іскандери»

Лукашенко заявив, що переконуватиме Путіна розташувати важке озброєння на кордоні з Україною

«Тормошу Путіна, мені треба кілька дивізіонів»

Олександр Лукашенко має намір розмістити на Заході і Півдні Білорусі російські ракетні комплекси «Іскандери». Він вже про це попросив президента РФ Володимира Путіна.

Як розповів Лукашенко в інтерв'ю російському журналу «Нацоборона», на озброєнні у Білорусі є установки «Полонез». Однак максимальна дальність пуску у них досягає 300 кілометрів.

«Зараз тормошу вашого президента (Володимира Путіна), мені треба тут ваші ці 500-кілометрові ракетні установки «Іскандер»», – сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусі потрібні декілька дивізіонів на західному і південному напрямках, тобто біля кордонів з Україною, в тому числі.

«Іскандер» – це російські балістичні ракетні комплекси. «Іскандери» призначені для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів, які їх прикривають. Можуть досягати відстані до 500 км.

Лукашенко каже: «Нехай стоять».

«Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять. Це 500 км (дальність пуску), тому що наш «Полонез» – до 300 км. Пуски ракет були на навчаннях «Захід –2021», одна ракета вразила ціль з (ймовірним круговим) відхиленням чотири метри... тому ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і «Точку» задіяти і (ЗРК) «Бук-МБ». Відмінна зброя «Бук» – (зенітну керовану) ракету зробили, пускову установку нову. Багато і по бронетехніці (зробили), дуже важлива зараз мобільність, тому ми створили машини на МЗКТ, бронемашини, вісім-дев'ять осіб екіпаж, як БТР», – зазначив Лукашенко.

Таке бажання у Лукашенка, мабуть, виникло на тлі міграційної кризи, яку ми спостерігаємо в останні дні в Білорусі.

До слова, заступник глави Офісу президента з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявив, що збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України.

За словами заступника Андрія Єрмака, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка – танки, бойові машини та ракетні системи «Іскандер» – залишилися біля кордону України.

Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

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