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Посилення санкцій проти Росії: Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Посилення санкцій проти Росії: Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США
Шмигаль вимагає від США посилення санкцій
Фото з відкритих джерел

Шмигаль вважає, що потрібно запровадити блокуючі санкції проти Центробанку РФ і всіх російських державних компаній, а також запровадити заборону на експорт сировини з РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів США Джанет Єллен телефоном обговорили питання енергетичної безпеки і посилення санкцій проти РФ. Про це глава уряду повідомив у Telegram.

Шмигаль наголосив, що Україна вдячна за активну роль США щодо посилення санкцій проти Росії та подальше скорочення торгово-економічного співробітництва з агресором.

«Переконаний, що необхідно запровадити блокуючі санкції проти Центробанку РФ і всіх російських державних компаній, а також запровадити заборону на експорт сировини з РФ», – заявив Шмигаль.

Крім того, він розповів співрозмовниці про заходи з підтримки малого й середнього бізнесу та про план відновлення України.

«Пересвідчився, що США зацікавлені у допомозі з відбудовою», – зауважив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 31 серпня міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто оголосив, що Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією про спрощення візового режиму, однак наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян. Водночас він наголосив, що загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде.

Додамо, раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex. 

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Теги: санкції війна росія США Денис Шмигаль

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