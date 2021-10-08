Голова Верховного суду йде у відставку

Стало відомо, коли відбудуться вибори нового голови Верховного суду

Голова Верховного суду Валентина Данішевська скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду. У самої Данішевської 30 листопада закінчується трирічний термін повноважень. Про це вона повідомила під час пленуму Верховного суду.

За її словами, вона не планує залишатися на посаді.

«Я не буду пропонувати свою кандидатуру...Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду», – заявила вона.

Данішевська зазначила, що у кращих європейських традиціях вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни голови суду. Крім того, вона підкреслила, що її кар'єра як судді також підходить до фіналу.

Верховний суд обрав Данішевську своєю головою 30 листопада 2017 року.

Зазначимо, що сьогодні пленум Верховного суду обговорював конституційність Етичної ради з перевірки Вищої ради правосуддя.

До слова, нещодавно п'ятий президент Петро Порошенко виграв у Верховному суді касацію проти Портнова.

Напередодні в Офісі президента обговорили питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше Венеціанська комісія закликала Україну негайно створити Етичну раду.

Нещодавно Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про судову реформу після доволі тривалих суперечок. На першому етапі вона передбачає очищення Вищої ради правосуддя – органу, що мав би займатися формуванням доброчесного судового корпусу.

Для формування ВРП спершу слід було сформувати Етичну комісію, яка цим і займеться. У ній частину голосів мають міжнародні експерти, частину – українські судді.

Міжнародні партнери вже визначили своїх представників, які потрапили до Етичної комісії. Натомість Рада суддів України відмовилася призначати своїх експертів, чим фактично заблокувала реформу.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

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