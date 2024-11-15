Очільник українського МЗС звернувся до майбутнього держсекретаря при Трампі

Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав сенатора Марко Рубіо із висуненням на посаду державного секретаря США. Про це він написав у X.

Сибіга відзначив, що Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США. «Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу, поглиблення взаємовигідного українсько-американського стратегічного партнерства та сприяння миру через силу в Україні та в усьому світі», – додав міністр.

Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп призначив на кілька ключових посад осіб, лояльних до його політики, з обмеженим досвідом, що приголомшило деяких союзників і дало зрозуміти, що він серйозно налаштований на зміни.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

Як повідомлялося, Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Також Трамп обрав міністром охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, який критикував вакцини проти Covid-19. За словами новообраного президента, Роберт Кеннеді «зробить Америку знову великою та здоровою».

До слова, виконувати обов’язки директора Національної розвідки у команді Трампа буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною. А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.