Орбан пропонує запровадити нову європейську стратегію щодо України

За словами прем'єра Угорщини, перемога республіканців на виборах змушує ЄС переглянути підтримку України

Після перемоги на виборах кандидата у президенти США Дональда Трампа прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку про створення нової європейської стратегії у питаннях України. Про це повідомляє Magyar Nemzet.

Орбан заявив, що перемога республіканців на виборах нібито змушує європейських лідерів замислитися, чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України.

«Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія», – сказав він, додавши, що перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені на неформальному саміті ЄС.

Угорський прем'єр зазначив, що найскладнішим питанням є доля $50 млрд євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Нагадаємо, Орбан раніше заявляв, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори у США, то Європі доведеться переосмислити свою підтримку України.

До слова, міністерство закордонних справ КНДР оприлюднило заяву, в якій очільника уряду Угорщини називають «взірцем для наслідування». Про це повідомляє угорське видання Nepszava. Зазаначається, що у такий спосіб північнокорейська дипломатія відреагувала на виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував Європейський Союз і заявив про «відданість Угорщини у захисті свого суверенітету». У Пхеньяні заявили, що таким чином Угорщина заявила, що «не потерпить тиску з боку Брюсселя і не стане маріонетковою державою».