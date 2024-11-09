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Чому програли демократи? Ексспікерка Палати представників США знайшла пояснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чому програли демократи? Ексспікерка Палати представників США знайшла пояснення
На думку Пелосі, Камала Гарріс могла б виграти праймериз, однак через Байдена проведення передвиборів стало практично неможливим
фото: AP

Пелосі вказала на помилку, яку допустив Байден

Зволікання Джо Байдена з виходом із президентських перегонів 2024 року стало причиною поразки демократів. Про це у п'ятницю, 8 листопада, заявила колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі в подкасті The New York Times. 

«Якби президент пішов раніше, можливо, у перегонах були б інші кандидати. Я чекала, що він відмовиться і партія проведе праймериз на його заміну. Мусимо тепер з цим жити», – зазначила політикиня.

На думку Пелосі, Камала Гарріс могла б виграти праймериз (тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії), однак через Байдена проведення передвиборів стало практично неможливим.

«Камала, можливо, виграла б праймеріз і це зробило б її сильнішою в майбутньому. Але ми цього не знаємо. Цього не сталося. І оскільки президент негайно підтримав Камалу Гарріс, це на той час зробило практично неможливим проведення праймеріз. Якби це сталося набагато раніше, все було б інакше», – наголосила посадовиця.

Вона також відкинула коментарі сенатора Берні Сандерса, який припустив, що поразка Гарріс сталася частково через те, що демократи були надто зосереджені на політиці ідентичності за рахунок економічних проблем.

«З усією повагою, а я дуже поважаю його, за те, що він відстоює, але я не поважаю його слова про те, що Демократична партія відмовилася від сімей робітничого класу», – сказала Пелосі.

За її оцінками, втрати серед виборців робітничого класу спричинені скоріше культурними проблемами.

Нагадаємо, перша жінка, яка обіймала пост спікера Палати представників, 84-річна Ненсі Пелосі, переобралася до Конгресу США на 20-й термін від округу Сан-Франциско.

Зазначимо, що Ненсі Пелосі доклала неабияких зусиль, щоб змусити Джо Байдена вийти з президентських перегонів. За словами співрозмовників NBC News, «коли питання про його (Байдена – «Главком») вихід з кампанії починало затухати і втрачати динаміку», саме Пелосі знову «роздмухувала полум'я». Варто зауважити, що Пелосі не робила публічних закликів до Байдена, щоб той вийшов із перегонів, адже це «могло б розлютити Байдена, змусити його стати непримиренним і ніколи не відступити». Тож натомість Пелосі «тихо та методично» спілкувалася з американськими законодавцями та великою мережею донорів Демократичної партії.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців. Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: Ненсі Пелосі Дональд Трамп вибори у США Джозеф Байден

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