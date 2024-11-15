Трамп призначив своїх адвокатів на високі посади в американській прокуратурі

Трамп висунув своїх адвокатів на посади заступника генпрокурора США та його помічника

Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Як повідомляє CNN, Трамп у четвер оголосив, що кандидат на посаду заступника генерального прокурора США – Тодд Бланш, який представляв його в кількох кримінальних справах. Зазначається, що це друга за значимістю посада в Міністерстві юстиції США.

«Я радий оголосити, що Тодд Бланш служитиме заступником генерального прокурора в моїй адміністрації», – сказав Трамп.

Після офіційного висування кандидатури Бланша, його має затвердити Сенат.

Видання додає, що заступник генерального прокурора Міністерства юстиції відповідає за управління повсякденними функціями міністерства та консультує генерального прокурора з питань політики та інших пріоритетів.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп призначив на кілька ключових посад осіб, лояльних до його політики, з обмеженим досвідом, що приголомшило деяких союзників і дало зрозуміти, що він серйозно налаштований на зміни, повідомляє Reuters.

До слова, Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Про це повідомило CNN.

Нагадаємо, республіканці верхньої палати Конгресу США обрали новим партійним лідером сенатора Джона Туна, який замінить на цій позиції Мітча Макконнелла та очолить республіканську більшість у верхній палаті на початку наступного року.

У Сенаті він послідовно висловлювався на підтримку України і був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування у квітні.