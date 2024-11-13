Трамп обрав нового держсекретаря США

Рубіо зобов'язався виконувати програму нового президента, ставлячи інтереси Сполучених Штатів на перше місце

Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Про це повідомило CNN.

Марко Рубіо, який давно відомий своєю жорсткою позицією щодо зовнішньої політики та активною підтримкою міжнародних союзників США, зобов'язався виконувати програму нового президента, ставлячи інтереси Сполучених Штатів на перше місце. Він також підкреслив важливість підходу «миру через силу» для захисту американських інтересів на світовій арені.

Призначення Рубіо ще має пройти затвердження в Сенаті, де він, ймовірно, отримає підтримку своїх колег-республіканців, але також може зіткнутися з запитаннями щодо пріоритетів у зовнішній політиці та ставлення до стратегічних партнерів США.

Нагадаємо, республіканці верхньої палати Конгресу США обрали новим партійним лідером сенатора Джона Туна, який замінить на цій позиції Мітча Макконнелла та очолить республіканську більшість у верхній палаті на початку наступного року.

У Сенаті він послідовно висловлювався на підтримку України і був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування у квітні.