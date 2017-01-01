Одеська мерія попросила вибачення за свою п'яну депутатку

Найближчим часом обіцяють зробити відповідні кадрові висновки

Міський голова Одеси Геннадій Труханов відреагував на скандал за участю начальниці відділу департаменту надання адміністративних послуг Діани Тирновенко. На своїй сторінці в Facebook міський голова висловив жаль щодо негідної поведінки чиновниці, яка, після того як патрульні зупинили її п'яною за кермом, ображала їх, а того, хто робив відеозапис



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Фото з відкритих джерел Депутатка одеської міської ради Діана Тирновенко

Найближчим часом обіцяють зробити відповідні кадрові висновки

Міський голова Одеси Геннадій Труханов відреагував на скандал за участю начальниці відділу департаменту надання адміністративних послуг Діани Тирновенко.

На своїй сторінці в Facebook міський голова висловив жаль щодо негідної поведінки чиновниці, яка, після того як патрульні зупинили її п'яною за кермом, ображала їх, а того, хто робив відеозапис затримання, навіть вдарила.

«В першу чергу, від імені одеської мерії приношу вибачення співробітникам патрульної поліції, яких вона ображала. Подібна поведінка, а також все, що було зафіксовано на відео, є неприпустимим для працівника місцевого самоврядування», - заявив Труханов й пообіцяв, що найближчим часом будуть зроблені відповідні кадрові висновки.

Раніше повідомлялося, що в Одесі спіймали п’яною за кермом чиновницю мерії.