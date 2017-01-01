Одеська мерія попросила вибачення за свою п'яну депутатку
- Вчора, 17:45
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Найближчим часом обіцяють зробити відповідні кадрові висновки
Міський голова Одеси Геннадій Труханов відреагував на скандал за участю начальниці відділу департаменту надання адміністративних послуг Діани Тирновенко.
На своїй сторінці в Facebook міський голова висловив жаль щодо негідної поведінки чиновниці, яка, після того як патрульні зупинили її п'яною за кермом, ображала їх, а того, хто робив відеозапис затримання, навіть вдарила.
«В першу чергу, від імені одеської мерії приношу вибачення співробітникам патрульної поліції, яких вона ображала. Подібна поведінка, а також все, що було зафіксовано на відео, є неприпустимим для працівника місцевого самоврядування», - заявив Труханов й пообіцяв, що найближчим часом будуть зроблені відповідні кадрові висновки.
Раніше повідомлялося, що в Одесі спіймали п’яною за кермом чиновницю мерії.