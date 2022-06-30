Окупація Донбасу. Соратник Путіна назвав нові несподівані строки

Країна-агресорка уже не настільки впевнена в своїй силі

Впевненість Кремля встановити швидкий і повний контроль над Донбасом схоже похитнулася. Тепер окупаційна влада сподівається досягнути своєї мети через рік. Про це заявив заступник голови Радбезу країни-агресорки Дмитро Медведєв, якого цитують російські ЗМІ.

«Хочу висловити сподівання, що наш наступний форум буде і панельна дискусія буде присвячена різним питанням, адже ми зможемо досягти тих цілей, які поставила перед собою наша країна. І ці цілі - захистити людей, які живуть на Донбасі, захистити інтереси нашої країни», - сказав Медведєв, виступаючи на Десятому Санкт-Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, російський диктатор сподівався ще в середині травня приєднати Донбас до Росії.