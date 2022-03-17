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    Окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії

    Рашисти використали більше ракет та бомб, як мали на думці - Окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії
    Рашисти використали більше ракет та бомб, як мали на думці
    фото: ДСНС

    Застаріле озброєння – одна з можливих причин неточності завданих ударів

    За час вторгнення в Україну російські окупаційні війська, ймовірно, вже використали більше озброєння, ніж планували. Це призводить до значно більших руйнувань і частіших вбивств невинних. Висновок іноземних аналітиків оприлюднили у Тwitter Міноборони Британії.

    Також там загалом описали ситуацію в Україні станом на 16 березня.

    Службовці зазначили, що зараз у Росії, ймовірно, почали вдаватися до старішої та менш точної зброї. Це свідчить про зменшення боєзапасу окупантів і значно збільшує кількість жертв серед цивільних.

    «Враховуючи затримки у досягненні своїх цілей та неспроможність контролювати повітряний простір України, Росія, ймовірно, витратила набагато більше озброєння протистояння, ніж планувалося спочатку», – написали в Міноборони.

    У повідомленні також процитували останні звіти ООН за кількістю потерпілих. Ці дані вказують, що загалом уже постраждали 1900 мирних жителів, з яких 726 загинули. Проте зауважили й на тому, що справжня кількість жертв, ймовірно, буде значно більшою.

    Нагадаємо, у Києві ПВО збили російську ракету поблизу лікарні «Охматдит».

    Також над Черкащиною військові збили ворожу ракету.

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    Теги: розвідка росія Міноборони ООН озброєння
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    Окупантам знадобилося більше зброї, ніж планували – розвідка Великої Британії