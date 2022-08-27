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РФ перекидає до окупованого Криму ешелон з важкою військовою технікою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ перекидає до окупованого Криму ешелон з важкою військовою технікою
РФ перекидає до Криму техніку через Керченський міст
фото: Крим.Реалії

Вагони з технікою помічені біля в’їзду на Керченський міст

До окупованого Росією Криму рухається ешелон із російською важкою військовою технікою. Очевидці повідомили Крим.Реалії, що вагони помітили на залізничній станції Тамань, розташованій біля в’їзду на Керченський міст з боку Росії.

За повідомленнями, на залізничних платформах розташовані:

  • інженерно-саперні машини, зокрема інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55,
  • гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» (за класифікацією НАТО – M1990 «Farm») та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 «Гвоздика»,
  • танки Т-72 та Т-80,
  • бойові машини піхоти,
  • вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.

У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

Раніше стало відомо, що рашисти почали виводити з Криму частину бойової авіації, зміцнюючи при цьому систему протиповітряної оборони.

Протягом останніх двох тижнів в тимчасово анексованому Криму було зафіксовано вже 27 вибухів. Всі вони тепер нанесені на інтерактивну карту.

Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація

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