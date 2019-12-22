П’ятий президент України привітав українських дипломатів з професійним святом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко поклав квіти до меморіальної дошки Олександру Яковичу Шульгину, першому міністру закордонних справ Української держави Фото Facebook Петра Порошенка

Ваш внесок із захисту суверенітету та українських позицій на міжнародній арені надзвичайно великий – Порошенко

«Вітаю з Днем дипломата нашу велику дипломатичну родину, до якої я маю честь належати як колишній міністр закордонних справ і як п’ятий президент України, який конституційно відповідає за зовнішню політику». – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, підписання Угоди про асоціацію включно із поглибленою і всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі, підписання Угоди щодо співпраці з ЄС, участь української делегації у засіданні Ради ЄС, потужна санкційна підтримка України у боротьбі проти РФ як країни-агресора, закріплення руху до повноцінного членства у ЄС та НАТО в українській Конституції, успіхи у міжнародних судах, де ми притягаємо РФ до відповідальності – все це потужні результати роботи української дипломатії.

«Вітаю з успіхами українських дипломатів! Ваш внесок із захисту суверенітету та українських позицій на міжнародній арені надзвичайно великий. Слава українським дипломатам! Слава Україні!», – привітав дипломатів Петро Порошенко.