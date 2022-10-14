Справа про «плівки судді Вовка»: на обвинувачених накладено грошове стягнення

ВАКС наклав грошове стягнення 5200 грн на Павла Вовка та інших обвинувачених суддів

У Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у справі «плівок ОАСК»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав грошове стягнення 5200 грн на обвинувачених суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК). Про це повідомляє «Центр протидії корупції».

Як зазначається, спершу захист намагався відвести суддів від розгляду справи. Але на відміну від попередніх засідань, цього разу невдало. Один відвід було залишено без розгляду, ще у одному відводі відмовлено.

«Далі суд мав перейти до вирішення питань підготовчого засідання, але через відсутність більшості обвинувачених не зміг цього зробити. Вже шість засідань поспіль до ВАКС не приходить жоден із обвинувачених суддів ОАСК», – зазначається у повідомленні.

Головуючий суддя повідомив, що тільки на надсилання повісток всім обвинуваченим та їхнім захисникам на всі відомі адреси суд витрачає близько 6 тисяч грн.

В підсумку за ініціативи суду на обвинувачених суддів ОАСК Вовка, Саніна Аблова, Келеберду, Огурцова, Погрібніченка та Качура суд наклав максимально можливе за КПК грошове стягнення у 5200 грн. Така ж доля спіткала обвинуваченого ексчлена ВККС Сіроша. Зі ще одного обвинуваченого - ексчлена ВККС Остапця – стягнули 2600 грн.

Втім, як повідомляє «Центр протидії корупції», у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про примусовий привід обвинувачених на наступне засідання суд відмовив. Але, як наголошується, це не позбавляє суд можливості застосувати привід при наступних неявках Вовка і компанії.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

У березні 2021 року Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування щодо участі суддів Окружного адміністративного суду у злочинній організації та зловживанні впливом. У квітні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Окружного адміністративного суду Києва Богдану Саніну у вигляді застави.