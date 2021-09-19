Влада виправдовується за зрив спецоперації щодо «вагнерівцях», – Забродський

«Голова ТСК Мар’яна Безугла намагається відвести увагу суспільства від головного питання» – нардеп

Генерал-лейтенант та народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Михайло Забродський вважає, що коментарі влади по справі «вагнерівців» лунають неначе виправдовування за зрив спецоперації. Таку думку він висловив в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким».

«По справі «вагнерівців» лунають коментарі від влади, які вони самі не узгодили. Оскільки голова парламентської ТСК по «вагнерівцях» Мар’яна Безугла озвучила зовсім іншу версію, аніж Офіс президента. Неузгодженість дій ДБР та заяв може свідчити про те, що влада намагається виправдати себе. По-друге, виглядає все так, що ТСК намагається вигородити певних посадових осіб, які можуть бути причетні до витоку інформації», – вважає Забродський.

Забродський зауважив, що голова ТСК по «вагнерівцях» Мар’яна Безугла намагається відвести увагу суспільства від головного питання: чому операція була перенесена та скасована і хто віддав такий наказ? Забродський додав, що тверджень Безуглої про те, що це не була спецоперація, а лише спеціальний захід не вистачить для відповідей на питання по справі «вагнерівців».

«Ми чули прізвище п’ятого президента України Петра Порошенка в рази більше, аніж чинних посадових осіб причетних до зриву операції. Це намагання перевести розслідування в зовсім іншу площину, а не дати відповіді на запитання. Я сподіваюсь, що буде анонсовано продовження роботи комісії, яка не буде отримувати інструкції з Банкової. Думаю, що буде проведена конструктивна бесіда з паном генералом Бурбою, який безпосередньо причетний до тих подій», – додав Забродський.