Партія «Європейська солідарність» запропонувала двом партіям розділити комітети



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Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко

Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю – Геращенко

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила про те, що партія запропонувала в Раді співпрацю «Батьківщині» і «Голосу».

Про це вона написала у Facebook.

«Наша команда має професійний, фаховий склад. Ми готові запропонувати найкращих фахівців на голів комітетів нацбезпеки і оборони, євроінтеграції, закордонних справ, прав людини, свободи слова, регламентного, бюджетного, культури і духовності, економічної політики, з питань ветеранів, які забезпечать результативну і фахову роботу комітетів. Ми запропонували, щоб комітет нацбезпеки очолив генерал Забродський», – заявила Геращенко.

«Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю, зокрема до «Голосу» і «Батьківщини» з пропозицією спільно узгодити та скоординувати позиції щодо пропорційного представництва фракцій у керівництві Верховної Ради і комітетів», – повідомила Геращенко.

Геращенко написала, що між «Європейською солідарністю» та «Опозиційною платформою» виникли «ідеологічні, політичні та світоглядні розбіжності».

Нагадаємо: У «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.