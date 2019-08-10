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    Політика

    Партія «Європейська солідарність» запропонувала двом партіям розділити комітети

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    <p>Народний депутат від партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; Ірина Геращенко&nbsp;</p> - Партія «Європейська солідарність» запропонувала двом партіям розділити комітети

    Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко 

    Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю – Геращенко

    Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила про те, що партія запропонувала в Раді співпрацю «Батьківщині» і «Голосу».

    Про це вона написала у Facebook.

    «Наша команда має професійний, фаховий склад. Ми готові запропонувати найкращих фахівців на голів комітетів нацбезпеки і оборони, євроінтеграції, закордонних справ, прав людини, свободи слова, регламентного, бюджетного, культури і духовності, економічної політики, з питань ветеранів, які забезпечать результативну і фахову роботу комітетів. Ми запропонували, щоб комітет нацбезпеки очолив генерал Забродський», – заявила Геращенко.

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    «Звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю, зокрема до «Голосу» і «Батьківщини» з пропозицією спільно узгодити та скоординувати позиції щодо пропорційного представництва фракцій у керівництві Верховної Ради і комітетів», – повідомила Геращенко.

    Геращенко написала, що між «Європейською солідарністю» та «Опозиційною платформою» виникли «ідеологічні, політичні та світоглядні розбіжності».

    Нагадаємо: У «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

    Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

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