Парубій погрожує депутатам закрити буфет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А віце-спікер Ірина Геращенко пропонує ще й закрити туалети

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій був розчарований провальним голосуванням за законопроєкт про правовий статус і соціальні гарантії українських заручників. За відповідний проєкт декілька раз голосували від 190 до 213 депутатів.

Розчаруваний таким результатом Парубій погрожував закрити буфет, щоб депутати не виходили з сесійної зали.

«Я прошу зараз, колеги, друзі, ще раз комусь вийти в кулуари і запросити в зал. Хто може, хто відчуває цю важливість, я прошу вийти. Я зараз дам наказ закрити буфет сьогодні. Просто закрити його», - сказав спікер.

«І туалети», - додала посміхаючись перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Треба «запросити переконливо» провернутись в сесійний зал, додав Парубій.

Нагадаємо, сьогодні Андрій Парубій майже годину ставив на голосування питання про розблокування розгляду Виборчого кодексу. Увесь час не вистачала від трьох до тринадцяти голосів. Після того як Кодекс нарешті прийняли, Ірина Геращенко в кулуарах розповіла журналістам, що будуть батогом та пряником змушувати депутатів розглянуті наступні законопроєкти, які є в порядку денному.