Парубій прийшов на з’їзд партії Порошенка



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Спікер Верховної Ради завітав на з’їзд «Європейської солідарності» з запізненням в 40 хвилин

Глава Верховної Ради Андрій Парубій прийшов на з’їзд партії Порошенка. Спікер завітав до політсили, яка зараз вже називається «Європейська солідарність», вже коли з’їзд тривав 40 хвилин.

Його представив журналіст Віталій Гайдукевич, який в той час виступав на сцені.

Парубій сів в першому ряді близько від Порошенка.

Пізніше Порошенко подякував Парубію за участь в отриманні Томосу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парубій може піти на парламентські вибори за списками партії Порошенка.