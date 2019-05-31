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    Політика

    Парубій прийшов на з’їзд партії Порошенка

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    Парубій прийшов на з’їзд партії Порошенка

    Спікер Верховної Ради завітав на з’їзд «Європейської солідарності» з запізненням в 40 хвилин

    Глава Верховної Ради Андрій Парубій прийшов на з’їзд партії Порошенка. Спікер завітав до політсили, яка зараз вже називається «Європейська солідарність», вже коли з’їзд тривав 40 хвилин.

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    Його представив журналіст Віталій Гайдукевич, який в той час виступав на сцені.

    Парубій сів в першому ряді близько від Порошенка.

    Пізніше Порошенко подякував Парубію за участь в отриманні Томосу.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парубій може піти на парламентські вибори за списками партії Порошенка.

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