Парубій – «слугам»: «Не чіпайте мову! Як посієте московський вітер – пожнете українську бурю»



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Нардеп Андрій Парубій застеріг монобільшість від ухвалення закону щодо русифікації освіти

Парубій закликав депутатів не допустити ухвалення антимовного закону

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність», колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав парламентарів обєднатися і не дозволити винесення і розгляду законопроєкту №2362, який передбачає русифікацію освіти в Україні.

Про це він заявив під час виступу в Раді.

«Поки Зеленський заглядає в очі Путіну і шукає там миру, на передовій продовжують вбивати українців. Тільки за останній тиждень вбили 10 українських воїнів. Тільки вчора вбили трьох українських воїнів і серед них медика, який рятував пораненого. І замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, аби боротися проти російського окупанта – ви тут в серці України боретеся проти української мови», - заявив Парубій.

Він нагадав, що сьогодні зранку у Києві прощалися з Тарасом Матвіївим, який загинув на Донбасі, а вісім років тому провів всі ночі на мовному Майдані біля Українського дому. «Тоді ми захищали мову від закону Колісніченка – Ківалова. Бо і для Тараса Матвієва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій – це та ж сама війна. Бо війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить теперішня влада – це та сама ж частина гібридної атаки Росії проти України», - зазначив Парубій.

Він закликав українців 16 липня о 9 ранку прийти під стіни ВРУ, аби спільно захистити українську мову.

Крім того, Парубій звернувся до «слуг народу», до монобільшості: «Напевно, багато хто з вас був на мовному Майдані 8 років тому, або тримав кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому. Сьогодні і від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене, чи не буде. Воно отримало негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти. Переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд».

Також Парубій звернувся до ініціаторів цього законопроєкту: «Не чіпайте мову! Як посієте московський вітер – пожнете українську бурю».

Нагадаємо, представники провладної фракції зареєстрували у Верховній Раді скандальний законопроєкт №2362 авторства одіозного Максима Бужанського: документ передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

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