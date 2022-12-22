Угорщина залишиться без фінансування Євросоюзу: в чому причина

Єврокомісія досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду 2021-2027 років

Євросоюз призупинить більшу частину фінансування для Угорщини, оскільки Будапешт не запровадив реформ, які б забезпечили незалежність судової системи. Про це повідомляє Financial Times.

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Єврокомісія повідомила, що досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду 2021-2027 років. Однак основна частина з 22 млрд євро поки не може бути виплачена, оскільки Угорщина ще має виконати низку умов щодо верховенства права.

Це рішення підкреслює фіскальні проблеми, з якими стикається Орбан, який дуже хоче розблокувати фінансування ЄС після різкого падіння угорського форинта.

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Зазначається, що Будапешт протягом багатьох років бореться з Брюсселем через свою репутацію щодо верховенства права, яке, на думку критиків, загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

Міністри ЄС минулого тижня підписали рішення Комісії про припинення фінансування близько 6,3 млрд євро через порушення верховенства права.

Відповідне рішення впливає на більш широкий пул європейських коштів і стосується положень, пов’язаних із Хартією основних прав ЄС, які тепер є частиною бюджетного законодавства блоку.

У Брюсселі також заявили, що певні виплати будуть припинені через закон Угорщини, який дискримінує людей на основі їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

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Нагадаємо, 12 грудня, Угорщина відкликала вето на пакет макрофінансової допомоги для України після того, як Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Будапешта.