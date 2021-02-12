Печерський суд замітає сліди у справі Байдена-Порошенка: оприлюднено докази

Судді бояться опинится в санкційному списку слідом за Деркачем і Дубінським

Заява Печерського районного суду Києва від 29 січня про те, що нібито він не ухвалював рішення за заявою нардепа від ОПЗЖ Андрія Деркача проти Джозефа Байдена та Петра Порошенка, – це маніпуляція. Про це пише у блозі на «Українській правді» адвокат п’ятого президента Ігор Головань.

Він також опублікував скрін одного з інформаційних ресурсів Деркача, де є чітке посилання на рішення Печерського суду від 11 вересня 2020 року.

«Що ж за провадження прокурори зареєстрували 22 січня 2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського суду Волкової аж від 11 вересня 2020?» – запитує Головань.

«Свого часу Деркач представив строкату схему під заголовком «DemoCorruption» з портретами не тільки Джозефа Байдена і Петра Порошенка, а й Барака Обами, Гілларі Клінтон, Джона Керрі, Вікторії Нуланд. Ну і Джорджа Сороса, як же без нього, – пояснює Головань. – На тій схемі, хоч і дрібними літерами, але зазначена та сама ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. № 757/38675/20-к від 11.09.2020р. Отже, і ухвала Печерського суду, і маніпуляції з кримінальними провадженнями є нічим іншим, як елементом підривної операції агентури держави-агресора».

Схема, яку представив Деркач

«Саме тому слідчий суддя Волкова та ще дехто похапцем замітають сліди. Адже перспектива опинитися А для них цілком реальна. А той факт, що заявник Деркач швидке закриття кримінальних проваджень не оскаржує, цілком може свідчити про координацію дій російських агентів і мешканців українських владних кабінетів», – резюмує адвокат.

«Квапливе замітання слідів не дивує. Адже санкції до Деркача символічно були застосовані напередодні задоволення суддею Печерського суду Волковою його скарги. А наступне застосування санкцій до учасників пов’язаної з Деркачем проросійської мережі впливу, явно примусило декого у Печерському суді серйозно замислитись», – переконаний Головань.

Раніше адвокати Петра Порошенка заявили, що влада Зеленського зобов’язана притягнути до відповідальності осіб, які ведуть підривну діяльність на користь Росії і руйнують стратегічні стосунки України та США, зокрема народних депутатів Деркача і Дубінського.

Адвокати повідомили, що кримінальні провадження, які були відкриті 22 січня 2021 року за рішенням Печерського суду проти Байдена і Порошенка, терміново закрили.