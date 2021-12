Перемога Росії в ООН: Генасамблея ухвалила скандальну резолюцію

Генасамблея ООН ухвалила щорічну російську резолюцію про «боротьбу з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та повʼязаної з ними нетерпимості».

За документ проголосували 130 країн, утрималися 49. Проти були лише США та Україна.

Резолюція рекомендує країнам вжити конкретні заходи, зокрема у законодавстві та у сфері освіти, «відповідно до їхніх міжнародних зобовʼязань у галузі прав людини з метою запобігання перегляду підсумків Другої світової війни та заперечення злочинів проти людяності та військових злочинів, скоєних під час Другої світової війни».

#UNGA adopted the resolution "Combating glorification of Nazism, neo-Nazism & other practices that contribute to fueling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia & related intolerance".



130 votes in favour,