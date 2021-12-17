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    Перемога Росії в ООН: Генасамблея ухвалила скандальну резолюцію

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    Генасамблея ООН схвалила російську резолюцію про &laquo;боротьбу з героїзацією нацизму&raquo; - Перемога Росії в ООН: Генасамблея ухвалила скандальну резолюцію
    Генасамблея ООН схвалила російську резолюцію про «боротьбу з героїзацією нацизму»
    фото з відкритих джерел

    Генасамблея ООН прийняла скандальну резолюцію Росії про нацизм, проти були лише США та Україна

    Генасамблея ООН ухвалила щорічну російську резолюцію про «боротьбу з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та повʼязаної з ними нетерпимості».

    За документ проголосували 130 країн, утрималися 49. Проти були лише США та Україна.

    Резолюція рекомендує країнам вжити конкретні заходи, зокрема у законодавстві та у сфері освіти, «відповідно до їхніх міжнародних зобовʼязань у галузі прав людини з метою запобігання перегляду підсумків Другої світової війни та заперечення злочинів проти людяності та військових злочинів, скоєних під час Другої світової війни».

    Теги: Крим Росія США ООН Україна СРСР
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    Перемога Росії в ООН: Генасамблея ухвалила скандальну резолюцію