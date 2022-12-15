Перемога над суддівською мафією. Правник пояснив значення закону, який вступив сьогодні в силу

Сьогодні, у День працівників суду, набрав чинності закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

«У суддів ліквідованого суду є два варіанти…»

Судді ліквідованого з 15 грудня Окружного адміністративного суду Києва можуть звільнитися або спробувати зайняти суддівські місця в інших місцевих судах на конкурсних засадах. Про це у коментарі «Главкому» розповів юрист, голова правління фундації Dejure, координатор Громадської ради доброчесності (2019-2020) Михайло Жернаков.

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Жернаков переконаний, що ліквідація Окружного адміністративного суду Києва дозволить звільнитися від значної частини суддівської мафії. «Їхня сила була у тому, що вони могли «вершити правосуддя» стосовно органів центральної влади. Плюс окремі судді підігравали Росії. Це неодноразово підтверджувалося їхніми рішеннями щодо скасування декомунізації, зупинення реформ армії тощо», – пояснив Жернаков.

Юрист також нагадав, що у розпал повномасштабної війни судді Окружного адміністративного суду Києва розглядали позови президента-втікача Віктора Януковича, у якому Росія бачила ймовірну заміну нинішньому керівництву України.

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«Після голосування парламентом і підписання закону президентом служителі Окружного адміністративного суду Києва втрачають статус суддів цієї юрисдикції, яка вважалася надпотужною і корумпованою. Далі у них є два варіанти: звільнитися або спробувати зайняти суддівські місця в інших місцевих судах на конкурсних засадах», – вважає Жернаков.

Юрист звернув увагу на той факт, що ще з 2015 року майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва різними способами, у тому числі й хитрістю, уникали кваліфікаційного оцінювання.

«Щоб їх тепер протестувати, необхідно запустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Цей орган формує Вища рада правосуддя, яка нині теж неповноважна. А так доведеться витратити, щонайменше, пів року для укомплектування цих інституцій, які у підсумку проведуть відбір нових суддів до Київського міського окружного адміністративного суду, що замінить одіозний столичний окружний адмінсуд», – підсумував Жернаков.

Нагадаємо, 13 грудня невідкладний президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва отримав підтримку 310 народних обранців. Президент відразу його підписав, а парламентська газета «Голос Україна» в додатковому екстреному номері опублікувала 14 грудня.

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Сьогодні, 15 грудня, у День працівників суду набрав чинності Закон України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду».