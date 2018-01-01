Переобраний президент Анастасіадіс запросив Порошенка відвідати Кіпр

Президент України привітав колегу з переобранням на високий пост і висловив сподівання на продовження плідної співпраці

Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з президентом Республіки Кіпр Нікосос Анастасіадісом висловив сподівання на продовження співпраці двох країн та побажав якнайшвидшого мирного врегулювання «кіпрського питання». Про це повідомляє прес-служба Порошенка. «Глава Української держави привітав колегу з



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Нікос Анастасіадіс та Петро Порошенко

Президент України привітав колегу з переобранням на високий пост і висловив сподівання на продовження плідної співпраці

Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з президентом Республіки Кіпр Нікосос Анастасіадісом висловив сподівання на продовження співпраці двох країн та побажав якнайшвидшого мирного врегулювання «кіпрського питання».

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

«Глава Української держави привітав колегу з переобранням на високий пост і висловив сподівання на продовження плідної співпраці між Україною і Республікою Кіпр», - йдеться в повідомленні.

Порошенко подякував співрозмовника за незмінну підтримку кіпрської стороною суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема шляхом підтримки режиму санкцій ЄС відносно Росії, а також побажав якнайшвидшого мирного врегулювання «кіпрського питання».

Співрозмовник запросив главу Української держави відвідати Республіку Кіпр з візитом.

Нагадаємо, Нікос Анастасіадіс, який був переобраний президентом Республіки Кіпр 4 лютого 2018 року, заявив про те, що для нього є пріоритетом відновлення переговорів щодо об’єднання острову.

Як відомо, у другому турі виборів на Кіпрі переобраний президентом Нікос Анастасіадіс. Після підрахунку 95% голосів він отримав 55,9%.

На посаду новий глава держави вступить 28 лютого.

Президента Кіпру обирають на п'ять років прямим таємним голосуванням. Зазначено, що нинішні вибори відбуваються через шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання Кіпру.

Острів залишається розділеним, північну його частину контролює самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає лише Анкара. На півдні - Республіка Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.