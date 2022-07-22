«Вишки Бойка» у Чорному морі досі горять – полум’я видно з космосу (фото)

Збройні сили завдали удару по бурових установках 20 червня

Бурова платформа «Чорноморнафтогазу» («вишки Бойка»), що була зруйнована місяць тому в Чорному морі в результаті удару Збройних сил України, і досі горить. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані користувачем Twitter Бреді Ефріком.

Полум'я на платформі видно з космосу.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка». Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці.

26 червня в Чорному морі було обстріляно імовірно ракетою ще одну бурову платформу «Чорноморнафтогазу»: удар було завдано по самопідйомній плавучій буровій установці «Таврида».

Відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки .

Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» дістався свердловини, окупантам не вдається його загасити.

Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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