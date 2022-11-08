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Фінансують геноцид українців. Кулеба закликав бойкотувати компанії, які працюють в РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Фінансують геноцид українців. Кулеба закликав бойкотувати компанії, які працюють в РФ
Очільник МЗС звернувся до компаній, які досі працюють у Росії
фото із відкритих джерел

Кулеба вважає, що компанії, які продовжують працювати в Росії, фінансують російські воєнні злочини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свій заклик бойкотувати міжнародні компанії, які і досі працюють на російському ринку. Про це повідомляє МЗС у Twitter.

За словами очільника МЗС, таким чином всі компанії, які продовжують заробляти гроші в Росії, фінансують російські воєнні злочини.

«Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців. Я знову закликаю їхніх клієнтів і партнерів бойкотувати ці бренди, поки вони не перестануть отримувати криваві прибутки й не вийдуть з Росії», - зазначив глава української дипломатії.

Нагадаємо, Китайська компанія Huawei повністю припинила пряме постачання смартфонів до Росії. 

Також найбільший учасник ринку молочної продукції країни-терористки РФ Danone оголосив про передачу свого бізнесу в Росії іншим особам.

Разом з тим фінська авіакомпанія Finnair, яка є найбільшим авіаперевізником у країні, перестала пускати росіян на свої рейси

Теги: геноцид гроші росія Микола Кулеба

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