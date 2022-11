Фінансують геноцид українців. Кулеба закликав бойкотувати компанії, які працюють в РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свій заклик бойкотувати міжнародні компанії, які і досі працюють на російському ринку. Про це повідомляє МЗС у Twitter.

За словами очільника МЗС, таким чином всі компанії, які продовжують заробляти гроші в Росії, фінансують російські воєнні злочини.

«Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців. Я знову закликаю їхніх клієнтів і партнерів бойкотувати ці бренди, поки вони не перестануть отримувати криваві прибутки й не вийдуть з Росії», - зазначив глава української дипломатії.

FM @DmytroKuleba: “International companies which remain working in Russia are directly funding #RussianWarCrimes and genocide of #Ukrainians. I reiterate my call on their customers and partners to boycott these brands until they stop making blood profits and pull out of #Russia” pic.twitter.com/CUT95lP5ph