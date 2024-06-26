Головна Світ Політика
search button user button menu button

Четверо чоловіків зухвало вдерлись до садиби прем'єра Ріші Сунака

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Четверо чоловіків зухвало вдерлись до садиби прем'єра Ріші Сунака
Будинок в Ріші Сунака в Кірбі Сіґстон у Північному Йоркширі
фото: The Observer

The Guardian: Чотирьох осіб затримали за підозрою в проникненні в будинок Ріші Сунака в Йоркширі

Чотирьох людей було затримано у вівторок 25 червня в резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на північному сході Англії за підозрою в незаконному проникненні. Про це пише The Guardian.

Поліція Північного Йоркширу повідомила, що інцидент стався у невеликому місті Кірбі-Сігстон. Тут розташований виборчий округ Сунака. Четверо чоловіків у вівторок зухвало вдерлись до садиби Сунака.

Згідно з звітом, поліція прибула на місце події за хвилину після сигналу тривоги і затримала порушників, які проживають у Лондоні, Болтоні, Манчестері та Чичестері. Їхні допити вже почалися.

У поліції повідомили, що серед чоловіків були 52-річний житель Лондона, 43-річний житель Болтона, 21-річний житель Манчестера та 20-річний житель Чічестера. Всі вони перебувають під вартою поліції, ведеться слідство.

У першому поліцейському звіті не розкривається, якими були наміри чотирьох осіб, які перебували в будинку прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії.

Як пише видання, ймовірно, цей випадок може бути пов’язаний з акцією протесту Youth Demand. Низка активістів вимагають щоб «торі та Лейбористська партія взяли на себе зобов’язання щодо двостороннього ембарго на постачання зброї Ізраїлю та припинили вибачу нових ліцензій видобуток нафти та газ».

Видання нагадало, що минулого літа четверо активістів-екологів залізли на дах будинку Сунака і з плакатами протестували проти нових дозволів на видобуток нафти, виданих британським урядом. У липні розпочнеться судовий процес щодо їх кримінальної справи.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у липні може втратити свою посаду після загальних виборів через провал своєї Консервативної партії на голосуванні. Таким чином, він стане першим прем'єром, який пішов у відставку через програш своєї партії на виборах.

Читайте також: Прем’єр Британії зробив заяву щодо відправлення військ в Україну
Теги: міністр ембарго партії слідство поліція будинок Ріші Сунак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці не знайшли доказів того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину
Поліція Німеччини підтвердила смерть зниклої дев'ятирічної українки
12 червня, 16:40
Росіяни не можуть оплатити собі путівки до Туреччини
Туреччина напередодні туристичного сезону вирішила напакостити росіянам
5 червня, 10:02
Рекордно низьке дитяче населення Японії гальмує екононічне зростання країни
Японія витратить шокуючу суму на підтримку народжуваності – Bloomberg
7 червня, 11:24
Мазур певен, що скоро почнеться етап, коли ЗСУ будуть бити ворога, а окупанти відступатимуть
Командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ
9 червня, 14:14
Нинішній стан енергетичних об'єктів гірший, ніж після минулорічних атак РФ
Норвегія домоможе відновити енергетичну інфраструктуру одного з українських регіонів
16 червня, 19:20
Програма Міжнародної організації з міграції з відновлення житла триватиме до серпня 2024 року
Хто може отримати ваучер на ремонт пошкодженого житла: роз’яснення Мінреінтеграції
20 червня, 08:15
За словами Столтенберга, Марк Рютте – це дуже гарний кандидат
Генсек НАТО розповів, хто може стати його наступником
19 червня, 02:47
Співробітник російського посольства намагався придбати зброю і небезпечні речовини
Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру
19 червня, 01:44
За даними суду, Сергій Кельбах щонайменше тричі зловживав службовими повноваженнями
Ексголову компанії, що проєктувала Кримський міст, засуджено до 12 років в'язниці
19 червня, 03:50

Політика

Що робити у разі війни? Міністерство оборони Чехії відповіло, чи має план
Що робити у разі війни? Міністерство оборони Чехії відповіло, чи має план
Четверо чоловіків зухвало вдерлись до садиби прем'єра Ріші Сунака
Четверо чоловіків зухвало вдерлись до садиби прем'єра Ріші Сунака
Офіційно: НАТО обрало нового генсека
Офіційно: НАТО обрало нового генсека
На порядку денному Україна: країни ЄС вперше після виборів зберуться на саміт
На порядку денному Україна: країни ЄС вперше після виборів зберуться на саміт
Чи здатна оборонна промисловість США допомогти Україні? Невтішний аналіз FT
Чи здатна оборонна промисловість США допомогти Україні? Невтішний аналіз FT
Північнокорейські війська стануть «гарматним м'ясом» на війні в Україні – Пентагон
Північнокорейські війська стануть «гарматним м'ясом» на війні в Україні – Пентагон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
7185
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
5682
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
5337
Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна

Новини

Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua