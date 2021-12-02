В Україні зросли пенсії: хто отримає більше грошей

Підвищення відбулося вже десяте за рік

Поточне підвищення стосується як мінімальних так і максимальних пенсійних виплат

З 1 грудня 2021 року Україні зросли пенсії. Перерахунок ґрунтується на двох факторах – збільшенні прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність з 1854 грн до 1934 грн, а також зростанні мінімальної заробітної плати з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віднині мінімальна пенсія для осіб віком від 65 років, які мають повний трудовий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), збільшиться на 200 грн – з 2,4 до 2,6 тис. грн.

Для тих пенсіонерів, що мають страховий стаж меншої тривалості та отримують пенсію в мінімальному розмірі, вона зросте на 80 грн.

Збільшуються надбавки до пенсії за понаднормовий стаж, а також надбавки ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги тощо.

Окрім того, на 800 грн збільшиться максимальний розмір пенсії, який відтепер становитиме 19340 грн.

Зазначимо, що поточне підвищення пенсій є вже десятим за цей рік. Попереднє підвищення пенсійних виплат відбулося 1 жовтня. Воно стосувалося осіб віком від 75 до 80 років та становило 400 грн.

Станом на грудень 2021 року середній розмір пенсії в Україні становитиме 3980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував, що невдовзі українці матимуть можливість здійснити перерахунок пенсій на порталі «Дія».