Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером: МЗС відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером: МЗС відреагував
фото: dw.com

Ніколенко: «Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання»

Глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну в Україні, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. МЗС України рішуче засудив ганебну заяву Сергія Лаврова.

«Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання». Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту.  Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Лаврова», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС також заявив, що на Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. « Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву», – зауважив Ніколенко.

Нагадаємо, Європейський єврейський конгрес (EJC) вимагає від міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова вибачень за те, що він порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером.

Також раніше  російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Теги: росія міністр Сергій Лавров Дмитро Кулеба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Корнійчук розкритикував діалог урядовців та звернув увагу на непрозору політику Ізраїлю щодо війни
Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
4 сiчня, 15:45
Сергій Лавров прибуде в Мінськ 19 січня
Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину
12 сiчня, 22:40
МЗС України: Росії доведеться виконувати мирну формулу
МЗС прокоментував позицію Кремля: Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії
Вчора, 14:40

Політика

Порошенко прийшов у звільнену від Московської церкви Лавру (фото)
Порошенко прийшов у звільнену від Московської церкви Лавру (фото)
Зеленський відреагував на резолюцію Європарламенту
Зеленський відреагував на резолюцію Європарламенту
Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером: МЗС відреагував
Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером: МЗС відреагував
Кирило Тимошенко може втратити посаду – Гончаренко
Кирило Тимошенко може втратити посаду – Гончаренко
Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру
Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру
До Києва їде президент Євроради Мішель (відео)
До Києва їде президент Євроради Мішель (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
15K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
13K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
13K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
9953
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7411
Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту