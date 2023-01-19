Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером: МЗС відреагував

Ніколенко: «Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання»

Глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну в Україні, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. МЗС України рішуче засудив ганебну заяву Сергія Лаврова.

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«Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити «російське питання». Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Лаврова», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС також заявив, що на Нюрнберзькому трибуралі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. « Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву», – зауважив Ніколенко.

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Нагадаємо, Європейський єврейський конгрес (EJC) вимагає від міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова вибачень за те, що він порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером.

Також раніше російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.