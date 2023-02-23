Рада відсторонила від засідань Лероса, який образив Єрмака (відео)

Лерос: «Рада відсторонила мене через те, що я посмів Єрмака назвати «ФСБешною гнидою» в його присутності»

Народного депутата Гео Лероса тимчасово позбавили можливості приймати участь у роботі Верховної Ради. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Раді засідання не закривалось із 24 лютого 2022-го року. Під час дії воєного стану засідання Ради не закривається. Тобто Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до кінця війни.

«Лероса вирішили покарати за те, що він якось не так задав питання Єрмаку. А хто у нас Єрмак? Бог? Священний правитель? Верховний жрець? Що це за клоунада? Якщо Єрмак образився, то він може собі спокійно піти до суду. Вони працюють. Але позбавляти депутата можливості працювати – не можна», – зазначив Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лерос вже прокоментував своє відсторонення.

«Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, через те, що я посмів відвертого агента Кремля Андрія Єрмака назвати «ФСБешною гнидою» в його присутності, та присутності «найвеличнішого імператора», – написав він.

Нардеп додав, що за цей рік Єрмак «став олігархом, у тому числі бізнес партнером Столара і Медведчука».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, нещодавно Лерос заявив, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має спільний будівельний бізнес з обраним від забороненої партії ОПЗЖ Вадимом Столаром. До повномасштабної війни його партнером був і кум Путіна Віктор Медведчук.