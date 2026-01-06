Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки

Поточна коаліційна робота зі США спрямована на підтримку політичних кроків для довготривалого миру в Європі

Начальники генеральних штабів збройних сил країн «Коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації. Про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі Х.

За його словами, у французькій столиці він провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Великої Британії генералом Річем Найтоном, начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, а також командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

«Гарантії безпеки в Україні та умови їхньої реалізації були в центрі обговорень під час відеоконференції з начальниками генеральних штабів збройних сил коаліції охочих», – зазначив Мандон.

Він додав, що поточна військова робота, яка триває вже кілька місяців у межах коаліції та у співпраці зі Сполученими Штатами, покликана підтримати політичні кроки, спрямовані на досягнення тривалого миру в Європі.

Раніше повідомлялося, що союзники України зустрінуться 6 січня у Парижі. Вони якомога точніше визначать свій внесок у майбутні гарантії безпеки, які заспокоять Київ у разі припинення вогню з Росією.

До українського президента Володимира Зеленського у французькій столиці приєднались понад 27 лідерів, а також високопоставлені американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.