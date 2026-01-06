Головна Країна Політика
search button user button menu button

Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
фото: Начальник Генштабу ЗС Франції

Поточна коаліційна робота зі США спрямована на підтримку політичних кроків для довготривалого миру в Європі

Начальники генеральних штабів збройних сил країн «Коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації. Про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі Х.

За його словами, у французькій столиці він провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Великої Британії генералом Річем Найтоном, начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, а також командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

«Гарантії безпеки в Україні та умови їхньої реалізації були в центрі обговорень під час відеоконференції з начальниками генеральних штабів збройних сил коаліції охочих», – зазначив Мандон.

Він додав, що поточна військова робота, яка триває вже кілька місяців у межах коаліції та у співпраці зі Сполученими Штатами, покликана підтримати політичні кроки, спрямовані на досягнення тривалого миру в Європі.

Раніше повідомлялося, що союзники України зустрінуться 6 січня у Парижі. Вони якомога точніше визначать свій внесок у майбутні гарантії безпеки, які заспокоять Київ у разі припинення вогню з Росією.

До українського президента Володимира Зеленського у французькій столиці приєднались понад 27 лідерів, а також високопоставлені американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. 

Читайте також:

Теги: коаліція США Париж Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
11 грудня, 2025, 05:16
«ЄС послідовно зайняв позицію покори»
Трамп задушить покірну Європу? Світові медіа б'ють на сполох
14 грудня, 2025, 20:30
Зеленський повідомляв, що у разі укладання мирної угоди Конгрес США має затвердити п’ять документів
Politico: США встановили Україні дедлайн для прийняття гарантій безпеки
16 грудня, 2025, 10:44
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 2025, 05:13
Танкер «тіньового флоту» РФ пошкоджено під час спецоперації СБУ
СБУ вперше уразила танкер «тіньового флоту» рф у нейтральних водах Середземного моря
19 грудня, 2025, 13:44
Будівля ФБР імені Дж. Едгара Гувера у Вашингтоні
Bloomberg: ФБР закриває свою легендарну штаб-квартиру у Вашингтоні
27 грудня, 2025, 06:55
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
27 грудня, 2025, 15:03
Прессекретарка та улюблениця Трампа повідомила про другу вагітність
Прессекретарка та улюблениця Трампа разом зі своїм 60-річним чоловіком чекає на другу дитину (фото)
30 грудня, 2025, 10:02
Франція анонсувала передачу Україні ППО SAMP/T NG у 2026 році
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
23 грудня, 2025, 13:48

Політика

Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки
Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
Прем'єр Канади відреагував на нову посаду Фріланд в Україні
Прем'єр Канади відреагував на нову посаду Фріланд в Україні
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
РФ кілька разів намагалася пошкодити завод з виробництва олії у Дніпрі – Сибіга
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра
«Соняшникова олія, як виявляється, теж мішень». Зеленський прокоментував обстріл Дніпра

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua