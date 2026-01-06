Прем'єр Канади відреагував на нову посаду Фріланд в Україні

Призначення Христі Фріланд є ще одним свідченням незмінної підтримки Канадою України, вважає Марк Карні

Колишня голова Міністерства транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христина Фріланд має «унікальну кваліфікацію» для роботи на посаді радниці з питань економічного розвитку президента України. Про це написав канадський прем’єр-міністр Марк Карні в соцмережі Х.

Голова канадського уряду подякував Фріланд за роботу на посаді спеціального представника з питань відбудови України.

Карні також зазначив, що її призначення є ще одним свідченням незмінної підтримки Канадою України.

«Ви маєте унікальну кваліфікацію для виконання цієї важливої нової ролі… Канада й надалі підтримуватиме Україну, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир», – запевнив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, Володимир Зеленський призначив Христину Фріланд радницею президента України з питань економічного розвитку. «Призначити Христину Фріланд Радником Президента України з питань економічного розвитку (поза штатом)», – йдеться в указі.

Як відомо, Христина Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

До слова, 5 січня Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента України. Зокрема, Кислицю було звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ України.