Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України
Мерц закликає використовувати заморожені російські активи для підтримки України
фото: Reuters

Німеччина і Кіпр поділяють спільну думку щодо необхідності використання російських активів для допомоги Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна повинна отримати довгострокові фінансові ресурси для оборони, підкресливши, що це є «найвищим пріоритетом», пише «Главком».

Мерц наголосив, що необхідно якнайшвидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських державних активів для підтримки України.

«Майже щодня веду переговори з Єврокомісією і країнами-членами ЄС на цю тему», – зазначив Мерц після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Берліні.

Мерц додав, що Німеччина і Кіпр поділяють спільну думку щодо необхідності використання російських активів для допомоги Україні, і що Єврокомісія наразі вивчає його пропозиції.

Нагадаємо, що Євросоюз розглядає можливість прийняття тимчасових рішень для надання фінансової допомоги Україні у 2026 році. Це відбудеться через те, що ініціатива щодо «репараційного кредиту» за рахунок російських активів досі не отримала схвалення.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого репараційного кредиту до 130 млрд євро.

До слова, Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу (ЄС) застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні.

