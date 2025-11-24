Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є

За словами глави держави, кількість заявок на виплати збільшується швидкими темпами

Президент Володимир Зеленський після наради з урядовцями заявив, що Кабінет міністрів має достатньо коштів на виплати за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Провів нараду з урядовцями. Вже почалися перші виплати за програмою зимової підтримки – і для тих наших людей, хто оформив заявки в «Дії», і для тих, хто скористався мережею «Укрпошти». Кількість заявок збільшується у високому темпі, саме це було передбачено, і достатні кошти на повний обсяг програми в уряду є», – розповів він.

Президент наголосив, що українці можуть оформити заявку на «Зимову підтримку» до Різдва, а використати кошти – до червня 2026 року. Глава держави запевнив, що будуть виконані й усі інші програми підтримки, і буде повне забезпечення соціальних видатків держави – це, за його словами, один із пріоритетів для уряду.

Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про завершення програми «Національний кешбек» через брак фінансування. Зазначається, що відомство не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи програми у 2026 році. За словами пресслужби, цитовані зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Нагадаємо, з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою Національний кешбек. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Як відомо, 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Її зможуть отримати громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.