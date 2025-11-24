Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
Президент запевнив, що буде повне забезпечення соціальних видатків держави
фото: Офіс президента

За словами глави держави, кількість заявок на виплати збільшується швидкими темпами

Президент Володимир Зеленський після наради з урядовцями заявив, що Кабінет міністрів має достатньо коштів на виплати за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Провів нараду з урядовцями. Вже почалися перші виплати за програмою зимової підтримки – і для тих наших людей, хто оформив заявки в «Дії», і для тих, хто скористався мережею «Укрпошти». Кількість заявок збільшується у високому темпі, саме це було передбачено, і достатні кошти на повний обсяг програми в уряду є», – розповів він.

Президент наголосив, що українці можуть оформити заявку на «Зимову підтримку» до Різдва, а використати кошти – до червня 2026 року. Глава держави запевнив, що будуть виконані й усі інші програми підтримки, і буде повне забезпечення соціальних видатків держави – це, за його словами, один із пріоритетів для уряду.

Раніше Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про завершення програми «Національний кешбек» через брак фінансування. Зазначається, що відомство не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи програми у 2026 році. За словами пресслужби, цитовані зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Нагадаємо, з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою Національний кешбек. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Як відомо, 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Її зможуть отримати громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський соцвиплати фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент прозвітував, що країнська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
23 листопада, 22:00
Зеленський анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Український президент анонсував телефонну розмову з Трампом
20 листопада, 23:52
Відновлювальні роботи тривають у Харкові та області, на Одещині та Дніпровщині
Росія випустила близько тисячі дронів за тиждень – Зеленський
16 листопада, 11:38
Зеленський доручив провести очищення сфери енергетики
Зеленський назвав п’ять невідкладних рішень у сфері енергетики
16 листопада, 10:01
Зеленський: Україна хоче замовити 27 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot
Зеленський розповів, скільки Patriot хоче замовити Україна у США
10 листопада, 00:27
50 тис. грн буде одноразовим платежем
50 тис. грн за народження дитини: хто матиме право на виплати з 2026 року
6 листопада, 21:49
За словами Зеленського, список отримають лідери країн, які підтримують Україну
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
31 жовтня, 21:14
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
30 жовтня, 21:04
Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52

Економіка

Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
Зеленський про «Зимову підтримку»: Кошти на програму є
«Національний кешбек» все? Мінекономіки зробило заяву про виплати
«Національний кешбек» все? Мінекономіки зробило заяву про виплати
Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua