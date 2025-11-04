ЄС шукає тимчасові рішення для підтримки України через затримки з «репараційним кредитом»

Затримка з «репараційним кредитом» змушує ЄС шукати тимчасові фінансові рішення для України

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз розглядає можливість прийняття тимчасових рішень для надання фінансової допомоги Україні у 2026 році. Це відбудеться через те, що ініціатива щодо «репараційного кредиту» за рахунок російських активів досі не отримала схвалення, пише «Главком».

Домбровскіс зазначив, що спочатку планувалося почати реальні виплати Україні вже на початку другого кварталу 2026 року, однак затримки з погодженням механізму «репараційного кредиту» ускладнюють ситуацію.

За його словами, з кожним місяцем затримки питання стає складнішим, і це може призвести до необхідності впровадження інших тимчасових заходів для підтримки України.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого репараційного кредиту до 130 млрд євро.

Зазначається, що позика базуватиметься на заморожених російських активах. Ініціативу запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Кредит Україна повертатиме лише після отримання репарацій від Росії за мирною угодою, а ризики за зобов’язаннями колективно нестимуть країни ЄС і, ймовірно, деякі держави G7.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості щодо дефіциту зовнішнього фінансування. Спочатку Київ оцінював цю потребу у 38 млрд доларів, але після переговорів з МВФ цю цифру було збільшено до $65 млрд до кінця 2027 року.

До слова, Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 млрд вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів щодо нової програми допомоги, що може ускладнити зусилля України в пошуку міжнародної підтримки.