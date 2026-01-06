Міноборони посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів

Головна Країна Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
51 підприємство є боржниками у виконавчих провадженнях
Відтепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям

Міністерство оборони України посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих провадженнях та проти яких виконавчі дії зупиняються у період воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Запроваджено додатковий критерій визначення таких підприємств: обсяг виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення має перевищувати 50% від загального обсягу виробництва за останній звітний період», – йдеться у повідомленні.

Відтепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям:

  • Перебування підприємства у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору).
  • Включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів).
  • Обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення становить понад 50 відсотків загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період.

Наразі перелік виконавців оборонних контрактів, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51 підприємство оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Вони передбачають запровадження довгострокових контрактів.

 

Політика
