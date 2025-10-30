Франція зафіксувала економічне диво

Політична криза у Франції не зупинила економіку: ВВП зріс на 0,5%

ВВП Франції за третій квартал показав рекордне зростання від початку 2023 року

У Франції, де політична криза триває вже кілька місяців, економіка продемонструвала несподіване зростання: ВВП країни за третій квартал збільшився на 0,5%, головним чином завдяки активній торгівлі та внутрішньому попиту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Третій квартал став найуспішнішим для економіки Франції від початку 2023 року. Міністр фінансів Ролан Лескюр назвав результати «видатними» і підкреслив, що бізнес продовжує інвестувати та експортувати, незважаючи на політичну нестабільність.

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню намагається стабілізувати бюджет у умовах поділеного парламенту. Водночас голова центрального банку Франсуа Вілеруа де Гало попереджає про ризик «повільного задушення» економіки через зростання державного боргу та складнощі з управлінням фіскальною політикою.

«Попри політичні турбуленції та міжнародні невизначеності, наш бізнес інвестує, експортує й рухає країну вперед», – заявив Лескюр. «Швидке ухвалення бюджету, що збереже довіру бізнесу й домогосподарств, критично важливе для підтримки цієї динаміки», – додав міністр.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив, що французькій армії необхідно бути готовою до протистояння з Росією у перспективі трьох-чотирьох років.

У Франції новому уряду Себастьяна Лекорню вдалося уникнути оголошення вотуму недовіри в парламенті. Вотум недовіри кабінету закликали винести праві з «Національного об'єднання» і ліворадикали з «Нескореної Франції». Першу пропозицію від лівих партій про відставку уряду підтримав 271 депутат, однак для її ухвалення не вистачило 18 голосів. Другий вотум, ініційований ультраправою партією «Національне об’єднання» на чолі з Марін Ле Пен, здобув ще меншу підтримку – 144 голоси «за».