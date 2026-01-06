«Готуємо важливі політичні кроки». Зеленський розповів про зустріч із Макроном

Президенти України та Франції обговорили посилення захисту нашої держави від російських атак

У Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном. Вони скоординували подальші дипломатичні кроки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Глава держави привітав Емманюеля Макрона з початком головування Франції в G7 і подякував за організацію зустрічі «коаліції охочих», яка відбудеться сьогодні в Парижі. Політики обговорили актуальну дипломатичну ситуацію, роботу з американською перемовною командою та скоординували позиції перед подальшими обговореннями з партнерами.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон зустрілися в Парижі фото: Офіс президента

«Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч «коаліції охочих»: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки», – каже він.

Крім того, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон говорили про захист України від російських ракетних і дронових ударів. Президент України поінформував очільника Франції про потреби в додаткових системах ППО та ракетах до них.

«Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський братиме участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.