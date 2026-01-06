Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Готуємо важливі політичні кроки». Зеленський розповів про зустріч із Макроном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Готуємо важливі політичні кроки». Зеленський розповів про зустріч із Макроном
Глава держави привітав французького лідера з початком головування Франції в G7
фото: Офіс президента

Президенти України та Франції обговорили посилення захисту нашої держави від російських атак

У Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном. Вони скоординували подальші дипломатичні кроки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Глава держави привітав Емманюеля Макрона з початком головування Франції в G7 і подякував за організацію зустрічі «коаліції охочих», яка відбудеться сьогодні в Парижі. Політики обговорили актуальну дипломатичну ситуацію, роботу з американською перемовною командою та скоординували позиції перед подальшими обговореннями з партнерами.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон зустрілися в Парижі
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон зустрілися в Парижі
фото: Офіс президента

«Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч «коаліції охочих»: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки», – каже він.

Крім того, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон говорили про захист України від російських ракетних і дронових ударів. Президент України поінформував очільника Франції про потреби в додаткових системах ППО та ракетах до них.

«Дипломатія і реальна допомога мають іти пліч-о-пліч. Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський братиме участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

Читайте також:

Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський не ігнорував мирний план Трампа, запевняють у Раді
Чи читав Зеленський «мирний план» Трампа? Коментар Ради
8 грудня, 2025, 11:49
Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
10 грудня, 2025, 23:21
Путін пригрозив воєнними діями та анонсував «буферну зону» вздовж фронту
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік
17 грудня, 2025, 15:30
За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами
Умєров підсумував переговори у Маямі
21 грудня, 2025, 22:33
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
23 грудня, 2025, 05:51
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
20 грудня, 2025, 17:15
Міністр Естонії розповів, як змусити Росію серйозно вести переговори
Міністр Естонії розповів, що змусить Росію сісти за стіл переговорів
29 грудня, 2025, 15:13
Магомедова звільнено з посади
Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
31 грудня, 2025, 17:25
Валерій Вавринюк із 20 жовтня 2025 року був першим заступником голови Державної прикордонної служби України
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби
4 сiчня, 17:51

Політика

«Готуємо важливі політичні кроки». Зеленський розповів про зустріч із Макроном
«Готуємо важливі політичні кроки». Зеленський розповів про зустріч із Макроном
Міноборони посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів
Міноборони посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів
Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки
Союзники України узгодили в Парижі практичні кроки щодо гарантій безпеки
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
Прем'єр Канади відреагував на нову посаду Фріланд в Україні
Прем'єр Канади відреагував на нову посаду Фріланд в Україні
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua