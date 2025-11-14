Головна Київ Новини
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фігурант представлявся кандидатом у президенти України та роздавав відповідні візитівки
фото: ssu.gov.ua/СБУ

41-річний киянин пропонував охочим «прохідне місце» у виборчому списку до Верховної Ради за $160 тис.

Служба безпеки та Національна поліція затримали за підозрою у шахрайстві керівника однієї із політичних партій України. За даними слідства, він пропонував охочим «прохідне місце» у виборчому списку до Верховної Ради за $160 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ та Офіс генерального прокурора.

За словами правоохоронців, фігурант торгував «прохідними позиціями» партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах. Примітно, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію політсили через виявлену підробку установчих документів.

СБУ та Нацполіція затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав $160 тис. за включення людини до партії. За його словами, $100 тис. мали б піти «вступний внесок» до партії, а $60 тис. – на її розвиток. Під час обшуків у фігуранта виявлено техніку і документи із доказами шахрайських дій.

За даними слідства, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. «Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників», – йдеться в заяві.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Він перебуває під вартою з альтернативою застави в 6 млн 725 тис. грн. Триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації дій затриманого. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

