Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів
Кім Чен Ин заборонив туристам та гідам у КНДР вживати іноземні вирази
колаж: glavcom.ua

В Північній Кореї екскурсоводам наказали уникати західних і південнокорейських слів, замінюючи їх на місцеві назви

Туристам у КНДР заборонили говорити слова «гамбургер», «караоке» та інші іноземні вирази, а екскурсоводи зобов’язані використовувати спеціальні місцеві назви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Північна Корея, відома суворими законами та обмеженнями, заборонила туристам вживати певні іноземні слова. Екскурсоводи у курортному місті Вонсан проходять спеціальне навчання і повинні уникати іноземних і південнокорейських виразів.

Наприклад, «гамбургер» у місцевих інструкціях замінюють на «даджин-гогі гьоппан» (подвійний хліб з яловичим фаршем), «ескімо» – на «есукімо», а караоке-бари слід називати «апаратами для супроводу на екрані».

Близько 20-30 гідів проходять сувору програму навчання, яку проводять чиновники з кадрового відділу Трудової партії Кореї в провінції Канвон.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотню слів. Зазначається, що деякі терміни представляють комбінації слів, які при спільному використанні визнають трансгендерних людей, що не відповідає позиції нинішнього федерального уряду про те, що існує лише дві незмінні статі. 

Держдума Росії підтримала в першому читанні законопроєкт, що забороняє використання іноземних слів у публічній сфері. Такі обмеження торкнуться реклами, ЗМІ, торгівлі, сфери послуг і будівництва.

Мовознавиця Ольга Васильєва склала список зі 200 слів, які багато українців помилково вважають росіянізмами, хоча насправді вони є питомо українськими. Вона пояснила, що ці слова можна сміливо вживати як у розмовній мові, так і зі стилістичною метою, адже «це наше». 

Читайте також:

Теги: Адміністрація Президента партії Північна Корея навчання Ольга Васильєва законопроєкт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка
Нью-Йорк: демократ, який обіцяв протистояти Трампу, здобув перемогу на виборах мера
Сьогодні, 05:08
Солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому
2 листопада, 11:23
Скорочення депутатів Румунії з 464 до 417 уже на фінішній прямій
Румунія вирішила урізати кількість депутатів
29 жовтня, 11:36
Трамп відреагував на ракетні випробування Північної Кореї
Трамп відреагував на ракетні випробування Північної Кореї
29 жовтня, 06:32
Олександр Ван дав пораду молодим фахівцям
Молодий мільярдер назвав необхідну навичку, яка допоможе молоді досягти успіху
20 жовтня, 10:55
Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці
Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці
18 жовтня, 10:00
Письменник не приховує, що вдома спілкується російською мовою
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
10 жовтня, 17:11
Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією до США
Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати у США над Росією – Reuters
10 жовтня, 12:28
Данія обмежує використання соцмереж для молоді через тривогу та депресію
Данія планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років
8 жовтня, 10:14

Соціум

Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів
Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів
У Судані повстанці збили військово-транспортний літак: загинув екіпаж
У Судані повстанці збили військово-транспортний літак: загинув екіпаж
«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера
«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповіла про розрив у кліматичних зобов'язаннях
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповіла про розрив у кліматичних зобов'язаннях
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua