Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів

В Північній Кореї екскурсоводам наказали уникати західних і південнокорейських слів, замінюючи їх на місцеві назви

Туристам у КНДР заборонили говорити слова «гамбургер», «караоке» та інші іноземні вирази, а екскурсоводи зобов’язані використовувати спеціальні місцеві назви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Північна Корея, відома суворими законами та обмеженнями, заборонила туристам вживати певні іноземні слова. Екскурсоводи у курортному місті Вонсан проходять спеціальне навчання і повинні уникати іноземних і південнокорейських виразів.

Наприклад, «гамбургер» у місцевих інструкціях замінюють на «даджин-гогі гьоппан» (подвійний хліб з яловичим фаршем), «ескімо» – на «есукімо», а караоке-бари слід називати «апаратами для супроводу на екрані».

Близько 20-30 гідів проходять сувору програму навчання, яку проводять чиновники з кадрового відділу Трудової партії Кореї в провінції Канвон.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотню слів. Зазначається, що деякі терміни представляють комбінації слів, які при спільному використанні визнають трансгендерних людей, що не відповідає позиції нинішнього федерального уряду про те, що існує лише дві незмінні статі.

Держдума Росії підтримала в першому читанні законопроєкт, що забороняє використання іноземних слів у публічній сфері. Такі обмеження торкнуться реклами, ЗМІ, торгівлі, сфери послуг і будівництва.

Мовознавиця Ольга Васильєва склала список зі 200 слів, які багато українців помилково вважають росіянізмами, хоча насправді вони є питомо українськими. Вона пояснила, що ці слова можна сміливо вживати як у розмовній мові, так і зі стилістичною метою, адже «це наше».