Посол: політика Чехії щодо України не зміниться після виборів президента
- Сьогодні, 06:55
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За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції
Після президентських виборів політика Чехії по відношенню до України не зміниться, незалежно від їхнього результату.
Таку думку в ефірі програми «Завтра» висловив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.
«Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України», – зауважив він.
Нагадаємо, 13 січня у Чехії порахували всі голоси на дводенних виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків голосів, тож у друге коло виходять нинішній президент Мілош Земан і науковець Їржі Драгош.
У виборах взяли участь 50 відсотків виборців. Було дев'ять кандидатів в президенти.
Друге коло, яке також триватиме два дні, відбудеться 26–27 січня.
Джерело: Радіо Свобода