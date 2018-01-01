Посол: політика Чехії щодо України не зміниться після виборів президента

За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції

Після президентських виборів політика Чехії по відношенню до України не зміниться, незалежно від їхнього результату. Таку думку в ефірі програми «Завтра» висловив посол України в Чехії Євген Перебийніс. За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.



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Посол України в Чехії Євген Перебийніс

За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції

Після президентських виборів політика Чехії по відношенню до України не зміниться, незалежно від їхнього результату.

Таку думку в ефірі програми «Завтра» висловив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.

«Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України», – зауважив він.

Нагадаємо, 13 січня у Чехії порахували всі голоси на дводенних виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків голосів, тож у друге коло виходять нинішній президент Мілош Земан і науковець Їржі Драгош.

У виборах взяли участь 50 відсотків виборців. Було дев'ять кандидатів в президенти.

Друге коло, яке також триватиме два дні, відбудеться 26–27 січня.

Джерело: Радіо Свобода