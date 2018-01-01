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    Посол: політика Чехії щодо України не зміниться після виборів президента

    За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції
    Після президентських виборів політика Чехії по відношенню до України не зміниться, незалежно від їхнього результату. Таку думку в ефірі програми «Завтра» висловив посол України в Чехії Євген Перебийніс. За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.
    • Сьогодні, 06:55
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    Посол України в Чехії Євген Перебийніс
    Посол України в Чехії Євген Перебийніс

    За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції

    Після президентських виборів політика Чехії по відношенню до України не зміниться, незалежно від їхнього результату.

    Таку думку в ефірі програми «Завтра» висловив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

    За словами дипломата, зовнішню політику у Чехії визначає, в основному, уряд, а президент має більше представницькі функції.

    «Нинішній уряд на чолі з Андреєм Бабішем, який наступного тижня буде змагатися за отримання довіри у парламенті, у принципі, вже декларував свою позицію щодо України, щодо підтримки України», – зауважив він.

    Нагадаємо, 13 січня у Чехії порахували всі голоси на дводенних виборах президента. Жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків голосів, тож у друге коло виходять нинішній президент Мілош Земан і науковець Їржі Драгош.

     У виборах взяли участь 50 відсотків виборців. Було дев'ять кандидатів в президенти.

    Друге коло, яке також триватиме два дні, відбудеться 26–27 січня.

    Джерело: Радіо Свобода

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