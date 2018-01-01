Політолог Фесенко стверджує, що «злив» про покупку УМХ за «брудні гроші» коштував замовникам $85 тисяч

AlJazeera перетворюється на «зливний бачок», беручи за замовлення $85 000, - Фесенко

Інформація про покупку Сергієм Курченком «Українського медіа-холдингу» за «брудні кошти» є проплаченим замовленням, яке не матиме серйозних політичних наслідків. Про це заявив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, повідомляє UA.News. Коментуючи поширений телеканалом



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AlJazeera перетворюється на «зливний бачок», беручи за замовлення $85 000, - Фесенко

Інформація про покупку Сергієм Курченком «Українського медіа-холдингу» за «брудні кошти» є проплаченим замовленням, яке не матиме серйозних політичних наслідків. Про це заявив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, повідомляє UA.News.

Коментуючи поширений телеканалом AlJazeera матеріал, політолог назвав його «зливом» і не виключає, що це не останній скандал такого типу.

«Це банальний «злив». Я навіть можу сказати, скільки коштує виконання такого замовлення AlJazeera – 85 тисяч доларів. Сумно, що цей телеканал перетворюється на банальний «зливний бачок». Я думаю, що через цей скандал нічого серйозного не станеться».

На думку політолога, замовниками «компромату» могли виступити російські спецслужби або українські олігархи.

«Авторами цього «зливу» можуть бути російські спецслужби, оскільки вони багато знають про нюанси, пов’язані з Сергієм Курченком. Однак може бути ще хтось, хто активно домагається зміни влади в Україні. Зокрема, може бути причетний бізнесмен, який судиться в Лондоні та з’ясовує відносини з приводу банку, який йому раніше належав», - уточнив Фесенко.

Говорячи про можливі наслідки поширеного арабським ЗМІ «зливу», Фесенко не прогнозує істотного впливу на імідж та рейтинг Петра Порошенка в контексті виборів.

«Цей «злив» та галас істотно не вплинуть на рейтинг Порошенка на президентських виборах 2019 року. Якщо і буде якийсь вплив, то він буде мінімальним. Серйозно впливати на імідж і рейтинг політика або чиновника такі речі можуть лише якщо вони трапляються під час виборчої кампанії, а до найближчих виборів ще більше року», - нагадав голова Центру «Пента».

Як повідомлялось раніше, телеканал AlJazeera оприлюднив дані, які начебто вказують на те, що третина коштів, які Сергій Курченко сплатив у 2013-му році при покупці «Українського медіа-холдингу», має сумнівне походження.