Польська делегація не приїхала на збройовий форум у Києві

В уряді Польщі заявили, що найбільший державний оборонний концерн Польщі не отримав запрошення на цей форум

Посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що представників країни запрошували на форум оборонних індустрій в Києві, але ніхто з них не приїхав. Про це він сказав в інтерв'ю каналу TVN 24.

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Зварич упевнений, що питання необхідно адресувати полякам, так як країна була однією з перших, кого запросили на захід.

«Ми запросили всіх з наших дружніх країн, в тому числі компанії оборонної промисловості. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали участі польської сторони», – розповів посол.

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Дипломат вважає, що кожна країна сама вирішує, приїжджати чи ні.

«Ми відправимо запрошення, а держава вже вирішить, приймати це запрошення чи ні, виходячи з власних інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну у відсутності Польщі», – додав він.

В уряді Польщі заявили, що найбільший державний оборонний концерн Польщі не отримав запрошення на цей форум.

Міністр держактивів Яцек Сасін в ефірі Radio ZET сказав, що Polska Grupa Zbrojeniowa «не отримала запрошення як компанія».

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«Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов’язано з поточними політичними інтересами української влади, яка вважає, що поки у Польщі йде кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грає роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд – який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі… І це буде мати погані наслідки для України», – додав міністр.

Раніше посол України в Польщі розповів, чи вплине зернова суперечка на відносини Києва та Варшави.