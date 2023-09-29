Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Польщі зацікавлена у перемозі України. І ось чому

glavcom.ua
У Польщі з’явився унікальний шанс збудувати тривалі і близькі відносини з Україною
фото з відкритих джерел

Поволі спадає градус емоцій у відносинах України з Польщею

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна «повернула в конструктивне русло» питання експорту українського зерна до 5 країн Центрально-Східної Європи. На її думку, українській владі вдалося деполітизувати цю проблему завдяки дорожній карті по моніторингу та верифікації експорту до цих країн.

Це документ Кабінету Міністрів України (прийнятий 26 вересня), який визначає нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці до п’яти держав ЄС.

Тепер українські експортери для експорту цих зернових культур до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини повинні отримати ліцензію Мінекономіки України за погодженням з Мінагрополітики України.

«Жест доброї волі»

Болгарія та Румунія вже прийняли цю українську дорожню карту, Словаччина її вивчає, натомість Угорщина і Польща поки що не міняють рішення про запровадження ембарго на українське зерно. Хоча, здається, лід поволі почав скресати і у відносинах цих держав з Україною.

Міністри сільського господарства Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія) за результатами засідання у вівторок 26 вересня звернулися до свого українського колеги з пропозицією, щоб Україна відкликала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо зернового ембарго. Це, на їх думку, має «покращити атмосферу у взаємних відносинах».

У перекладі на зрозумілу мову заява «вишеградських» міністрів може означати, що прийняття української дорожньої карти має полегшити становище Польщі та Угорщини. Це своєрідний «жест доброї волі», який, однак, кардинально відрізняється від «жестів» російських окупантів.

Очевидно, ми відступати не будемо, бо взамін на прийняття дорожньої карти по моніторингу та верифікації експорту до 5 країн Європи, для України відновлюється повністю Угода про вільну торгівлю з ЄС. В такому разі ціна завершення скандалу з ембарго невелика. Її можна заплатити без ризику завдання шкоди інтересам українській економіці і політиці.

Крім того, Україна потребує єдності країн-членів ЄС у питанні нашої європейської інтеграції.

Політика не зміниться ні на міліметр

У вівторок Громадянська платформа представила своє бачення «стабілізації польсько-українських відносин». Громадська платформа – це найвпливовіша партія польської опозиції, її лідером є Дональд Туск. Прем’єр-міністр Польщі у 2007-2014 рр., голова Європейської ради у 2014-2019 рр. і голова Європейської народної партії 2019-2022 рр. Політик дуже добре відомий в Україні, справжній друг нашої країни.

Для дискусії про стосунки між нашими державами і польську політику щодо України Туск зібрав спеціальну нараду, до участі в якій запросив військових, експертів з економіки, сільського господарства і зовнішньої політики. Були колишні головнокомандувачі Війська польського, Радослав Сікорський (міністр закордонних справ 2007-2014), Павел Коваль (колишній віце-міністр закордонних справ) і Міхал Колодзейчак (лідер Агро-Унії, яка започаткувала протест про імпорту українського зерна).

«Польська влада – втратила керованість» – так Туск гостро розцінив політику правлячої партії Право і Справедливість (ПіС) щодо України. – «Маємо чітке враження, що стратегія (польської влади ред.), якщо вона взагалі існує, щодо сьогодення і майбутнього польсько-українських відносин, а також щодо дій Польської держави у зв’язку з наслідками російсько-української війни, ґрунтується на емоціях або партійних інтересах».

Він наголосив, що цілі та інтереси Польщі не змінилися від початку війни. «Інтерес Польщі, і це зрозуміло само собою, – це перемога України. Це напряму стосується також питань економіки і проблеми біженців. Тут польська політика не має змінюватися ні на один міліметр. Підтримка воєнної спроможності України не може піддаватися сумніву».

Туск підкреслив, що велика допомога, яку поляки надали Україні та українцям у перші місяці широкомасштабного вторгнення, – це «безцінний капітал», який не може бути втрачений. Бо саме на цьому капіталі має будуватися нова геополітична ситуація в Центральній та Східній Європі.

Присутні на нараді генерали запропонували створити міжнародну раду, завданням якої буде координація військової допомоги Україні, що проходить через «хаб» біля Ряшева. Польща повинна також збільшити кількість українських солдатів, які проходять навчання в їхній країні.

Павел Коваль констатував, що в Польщі з’явився унікальний шанс збудувати тривалі і близькі відносини з Україною, а також відкрити «великий, історичний шлях торгівлі», що поєднає Балтійське і Чорне моря. Для цього мають бути підписані двосторонні секторальні угоди або ж новий міждержавний договір.

Заява Моравецького, що здивувала світ

Нарада політиків та експертів Громадянської платформи важлива з двох причин.

По-перше, польська опозиція представила власну програму розвитку польсько-українських відносин, фундаментом якої є надзвичайно позитивний досвід взаємин між нашими державами і народами після 24 лютого 2022 р. За цією програмою, Польща – дружня до України. І така, що в найтяжчий момент для існування нашої держави і нації підставила своє по-справжньому братнє міцне плече. І не ставила питання про те, як Україна їй за це віддячить. Бо українська вдячність для неї очевидна і записана в національній пам’яті на довгі десятиліття.

По-друге, не зважаючи на те, що польська влада жорстко розкритикувала Туска і його слова, лідер опозиції домігся свого. У польсько-українських відносинах з’явилася альтернатива до політики правлячої партії. Політики, яку ПіС почала втілювати з квітня ц. р., а її мета та способи реалізації стали загадкою не лише для українців, але й поляків та союзників Польщі.

Чому це важливо?

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оприлюднив заяву (21 вересня) про те, що Польща «вже не передає Україні жодного озброєння». Його слова здивували українців, багатьох навіть налякали, хоч насправді польські фірми продовжують постачати озброєння, яке Україна закуповує згідно діючих контрактів.

Заяву Моравецького широко обговорювали світові медіа, вбачаючи в ній ознаку суттєвого послаблення проукраїнської міжнародної коаліції. Світові політики також сприйняли її серйозно. Американська адміністрація запросила в Польщі роз’яснень щодо цього, з аналогічним проханням до польського міністра оборони звернувся його німецький колега.

Твердий ґрунт проукраїнської політики

Впливове видання «Rzeczpospolita» і відома радіостанція RMF FM запитали про думку самих поляків щодо заяви Моравецького. Результати опитування показали (опубліковані 27 вересня), що думки респондентів розділилися майже порівно: 47,2% позитивно оцінили слова Моравецького, натомість 44,5% – негативно.

Вектор оцінки чітко корелюється з політичними симпатіями самих поляків: слова прем’єр-міністра позитивно сприйняли 71% прихильників ПіС і лише 30% симпатиків опозиції. У першій групі переважають чоловіки (51% позитивних оцінок), люди старші 50 років (60%) і мешканці села (60%). Ця кореляція ще видніша серед тих, хто отримує інформацію з державного телебачення – 75% тих, хто дивиться TVP.

Отже, у своєму антиукраїнському повороті у політиці діюча польська влада орієнтується на половину поляків, що, звісно, багато. Але друга половина польського суспільства твердо підтримує надання допомоги воюючій Україні.

І саме до цієї частини своїх земляків звернувся Туск із своїми колегами. Вони правильно розуміють, що підтримка України до повної перемоги відповідає фундаментальним інтересам Польщі. Вони також відчувають, що для реалізації такої політики існує твердий ґрунт суспільної підтримки.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Україна Дональд Туск політика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вшановуючи сьогодні пам’ять невинно убієнних, поминаємо та молимося за всіх спочилих жертв нацистів
Трагедія Бабиного Яру. Українці борються, аби це не повторилося
Сьогодні, 11:50
Усупереч рішенню ЄС про скасуваня тимчасових обмежень експорту, Польща, Словаччина та Угорщина ввели односторонню заборону на продукцію з України
Зерновий конфлікт: Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ
27 вересня, 12:14
Володимир Товкис приніс команді максимальну суму очків
На «Іграх нескорених» українець здійснив вражаюче влучання з лука (відео)
18 вересня, 07:51
Президент Сербії також скептично поставився до намірів ЄСу підготуватись до прийняття нових членів до 2030 року
Президент Сербії образився на ЄС через підтримку України
17 вересня, 11:25
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
15 вересня, 21:00
Рятувальники ліквідовували наслідки нічної атаки на Київ
Ситуація в регіонах: атака дронів на Київщину та авіаудар по Харківщині
10 вересня, 10:04
Картинка, яка з’явилася на сайтах компаній, що співпрацюють із росгвардією
У День російської гвардії військові кібери «поздоровили» Золотова (фото)
2 вересня, 12:38
Стало відомо, коли Україна отримає перші танки Abrams
Стало відомо, коли Україна отримає перші танки Abrams
1 вересня, 02:55
Росія вивозить з українських портів збіжжя та метал
Росіяни грабують українські порти за допомогою «тіньового флоту»
31 серпня, 19:24

Микола Княжицький

Польщі зацікавлена у перемозі України. І ось чому
Польщі зацікавлена у перемозі України. І ось чому
Чому московська церква досі існує в Україні?
Чому московська церква досі існує в Україні?
Причини конфлікту з Польщею. Все дуже просто
Причини конфлікту з Польщею. Все дуже просто
Влада отримала попредження від суспільства. Чи буде реакція?
Влада отримала попредження від суспільства. Чи буде реакція?
Що не так із затриманням Шуфрича
Що не так із затриманням Шуфрича
Вишеградська група – це минуле, чи також і майбутнє?
Вишеградська група – це минуле, чи також і майбутнє?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
33K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
23K
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
19K
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
18K
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
6403
Пенсіонерка отримала п'ять років ув'язнення за три лайки в «Однокласниках»

Новини

«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Сьогодні, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Сьогодні, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Сьогодні, 16:57
Просував російську пропаганду: директору школи в Херсоні повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:35
Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини
Сьогодні, 14:54
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
Сьогодні, 14:31

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту